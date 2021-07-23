Аллан Раявеэ • dv.ee • 23 июля 2021 в 3:00
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Предприниматели: климатическую программу ЕС неизбежно придется переписать
Цели, обозначенные в климатической программе Еврокомиссии, нереалистичны, и если руководство ЕС действительно хочет их достичь, рано или поздно программу придется переписать, считают руководители предприятий топливно-энергетического сектора Эстонии.
Обнародованный на прошлой неделе Брюсселем план "Fit for 55" предусматривает сокращение к 2030 году выбросов СО2 на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, введение новых квот и лимитов на выбросы, а также активные инвестиции в инновации.
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