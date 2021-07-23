Предприниматели: климатическую программу ЕС неизбежно придется переписать

Цели, обозначенные в климатической программе Еврокомиссии, нереалистичны, и если руководство ЕС действительно хочет их достичь, рано или поздно программу придется переписать, считают руководители предприятий топливно-энергетического сектора Эстонии.

Исполнительный директор компании Alexela Айво Адамсон (справа). Фото: Лийз Трейманн

Обнародованный на прошлой неделе Брюсселем план "Fit for 55" предусматривает сокращение к 2030 году выбросов СО2 на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, введение новых квот и лимитов на выбросы, а также активные инвестиции в инновации.