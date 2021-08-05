Организаторы мероприятий в замешательстве: неси расходы или отменяй событие

Фото: Raul Mee

Новые ограничения, вступающие в силу с 9 августа, стали для организаторов мероприятий полной неожиданностью. Как выполнять эти требования, понятно далеко не всем.

Собираться в закрытых помещениях без проверки разрешено группам до 50 человек, на открытом воздухе – до 100 человек. Мероприятия с бо́льшим числом участников разрешены лишь при предъявлении либо паспорта вакцинации, либо отрицательного результата теста, либо справки о том, что человек переболел коронавирусом.