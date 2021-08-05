Линда Ээнсаар • Ээрик Лагле • 5 августа 2021 в 9:49
Эпицентр
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Организаторы мероприятий в замешательстве: неси расходы или отменяй событие
Новые ограничения, вступающие в силу с 9 августа, стали для организаторов мероприятий полной неожиданностью. Как выполнять эти требования, понятно далеко не всем.
Собираться в закрытых помещениях без проверки разрешено группам до 50 человек, на открытом воздухе – до 100 человек. Мероприятия с бо́льшим числом участников разрешены лишь при предъявлении либо паспорта вакцинации, либо отрицательного результата теста, либо справки о том, что человек переболел коронавирусом.
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