Кристьян Пруул • 12 августа 2021 в 3:00
Эпицентр
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Ветропарки могут принести самоуправлениям большие деньги
Правительство, желая примирить местных жителей и самоуправление со строительством парков ветряных генераторов, намерено установить плату за допуск, которая могут достигать для сухопутных парков примерно 150 000, а для морских 750 000 евро в год.
Строители парков ветряков ожидали введения правил взимания платы за допуск так же, как ожидали установки военных радаров. Для создания сухопутного парка ветряков нужна спецпланировка от местного самоуправления, и если строительство не встретит поддержки у населения волости, то не будет и планировки. Как это случилось, например, с парком, запланированным концерном Eesti Energia в Ляэне-Нигула.
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