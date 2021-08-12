Ветропарки могут принести самоуправлениям большие деньги

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Правительство, желая примирить местных жителей и самоуправление со строительством парков ветряных генераторов, намерено установить плату за допуск, которая могут достигать для сухопутных парков примерно 150 000, а для морских 750 000 евро в год.

Строители парков ветряков ожидали введения правил взимания платы за допуск так же, как ожидали установки военных радаров. Для создания сухопутного парка ветряков нужна спецпланировка от местного самоуправления, и если строительство не встретит поддержки у населения волости, то не будет и планировки. Как это случилось, например, с парком, запланированным концерном Eesti Energia в Ляэне-Нигула.