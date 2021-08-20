Июль 1991 года. Ключевая фигура восстановления независимости - Эдгар Сависаар - посещает таллиннские продуктовые магазины.Фото: Albert Truuväärt /ETA/Filmiarhiiv

Архивные фото: как эстонский бизнес делал первые шаги

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20 августа исполняется 30 лет со дня восстановления независимости Эстонии. Публикуем архивные кадры 1990-х годов, когда бизнес в нашей стране только начинал формироваться.

Очередь на Ратушной площади перед Сбербанком. 1990 год. Фото: Tiit Veermäe /ETA/Filmiarhiiv
Советские солдаты помогают убирать урожай сауэской агрофирме. За это их командиры могли купить овощи по более низкой цене. 1990 год.Фото: Tiit Veermäe
В Таллинне открыто региональное представительство Mercedes-Benz в Прибалтике. На фото: директор московского салона Лотар Глейтце и представитель эстонской стороны, директор автобазы госканцелярии Эстонской республики Вяйно Калдоя. Чувствуются первые веяния новой Эстонии. 1990 год.Фото: Erich Norman /ETA/Filmiarhiiv
Веселого Рождества! Мужской отдел таллиннского универмага Kaubamaja. 1990 год.Фото: Tiit Veermäe /ETA/Filmiarhiiv
Товары были в дефиците. Дамы разбирают посуду в Kaubamaja. 1991 год.Фото: Andrus Vaher
Продавец арбузов на Ласнамяэском рынке. 1991 год.Фото: Andrus Vaher
Калевская шоколадная фабрика. 1991 год.Фото: Erik Prozes /ETA/Filmiarhiiv
Coca-Cola и кефир: продуктовая корзина в 1991 году.Фото: Erik Prozes /ETA/Filmiarhiiv
Магазин "Киев". 9 января 1992 года хлеб начали продавать по талонам. Второе фото сделано два года спустя в универмаге Braavo.Фото: Erik Prozes/ETA/Filmiarhiiv, Sven Tupits/Äripäev
Обмен рублей на эстонские кроны в Ыйсмяэ. Июнь 1992 года. Фото: Peeter Langovits /ETA/Filmiarhiiv
Обмен рублей на эстонские кроны в 42-й средней школе Таллинна. На фото - Александра Ильд. Июнь 1992 года.Фото: Tiit Veermäe /ETA/Filmiarhiiv
Центр Таллинна. 1992 года.Фото: Äripäev
Бизмесмены перед магазином Comex Westman. 1992 год.Фото: Andrus Vaher
Здание пассажирского терминала Таллиннского порта. 1992 год.Фото: Andrus Vaher
Директор Балтийского судоремонтного завода Федор Берман. 1992 год. Фото: Andrus Vaher
Офис Hansapank. 1992 год.Фото: Äripäev
Пересчет денег в Северо-Эстонском банке. 1992.Фото: Andrus Vaher
Основатель Hansapank Райн Лыхмус в 1993 году, директор Таллиннского молочного комбината Оливер Крууда в 1994 году и Айво Адамсон из Hansapank в 1993 году.Фото: Äripäev
Конец рабочего дня на Таллиннском мясокомбинате. 1993 год.Фото: Sven Tupits
Вышка управления полетами Таллиннского аэропорта и самолет Eesti Lennukompanii. 1993 год.Фото: Sven Tupits
Сварщики на "Двигателе". 1994 год.Фото: Sven Tupits
Презентация банановой муки. 1994 год.Фото: Sven Tupits
Строительство главного здания Hansapank на улице Лийвалайя. 1994 год.Фото: Raul Mee
После проведения санации банк Ühispank продал долю в судоходной компании Hansatee. На фото председатель правления Ühispank Айн Заншмидт и исполнительный директор Hansatee Энн Пант. 1996 год. Фото: Erik Prozes
Председатель правления AA Trading Хейти Хяэль и директор AS EK Хенн Пярн. 1996 год.Фото: Erik Prozes
Владелец AS Electra – заводчик свиней Олег Гросс. 1996 год.Фото: Erik Prozes
Групповой портрет основателей Hansapank: Ханнес Тамъярв, Юри Мыйз, Тыну Лаак, Тоомас Сильдмяэ, Хельдур Меэритс, Рейн Каарепере. 1997 год.Фото: Sven Arbet
Основатель ESS Security Урмас Сыырумаа. 1998 год.Фото: Sven Arbet
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