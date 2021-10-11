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11 октября 2021 в 14:31 Поделиться:









Алар Карис: мудрый народ умеет отделять зерна от плевел

Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Лийз Трейманн

Сегодня состоялась официальная церемония вступления в должность нового президента Эстонии Алара Кариса. По этому случаю президент Карис произнес речь перед депутатами Рийгикогу и гостями церемонии.

"На посту президента я хочу в первую очередь играть уравновешивающую роль и при необходимости выступать посредником", - заявил, в частности, Алар Карис. - "Надеюсь, вы уже понимаете, что, являясь человеком из академического мира, я всегда настраиваю свои мысли и чувства в унисон с научным знанием. Это не только моя свобода, но и мой долг. И мне остаётся лишь пожелать нашей Эстонии мудрости".