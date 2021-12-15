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dv.ee

15 декабря 2021 в 13:01 Поделиться:









Eesti Ekspress: одна из самых успешных ИТ-компаний Эстонии занимается порнобизнесом

Многомиллионный бизнес Bongaсams может быть организован сотрудниками одной из самых успешных ИТ-компаний Эстонии.

Расследование Eesti Ekspress показало, что сотрудники ИТ-компании, занимающей верхние строчки в рейтингах Äripäev, в условиях строгой секретности могут быть организаторами одного из самых успешных порно-бизнесов в мире.

Несколько лет назад в Эстонии разразился «скандал с порноквартирами»: в восьми роскошных таллиннских квартирах тайно снималось реалити-порношоу Spygasm, за которым в режиме реального времени мог наблюдать любой желающий. Владельцы квартир считали, что их арендатор – это ИТ-компания.