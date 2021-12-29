Полиция не может по-настоящему наказать компании, в которых работают нелегалы
"Такая ситуация порождает чувство безнаказанности, - считает капитан полиции Эмери Пылд из службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры. - По сути, мы можем только пальцем грозить нарушителям закона".Фото: Liis Treimann
Уже более полутора лет полиция не может наказать ни одно предприятие, на котором обнаружены работающие нелегалы.
Повинно в этом решение Государственного суда, обнаружившего противоречие в Законе об иностранцах, которое до сих пор не устранено.
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