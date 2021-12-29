Эпицентр

Элийза Матсалу

29 декабря 2021 в 6:11 Поделиться:









Полиция не может по-настоящему наказать компании, в которых работают нелегалы

"Такая ситуация порождает чувство безнаказанности, - считает капитан полиции Эмери Пылд из службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры. - По сути, мы можем только пальцем грозить нарушителям закона". Фото: Liis Treimann

Уже более полутора лет полиция не может наказать ни одно предприятие, на котором обнаружены работающие нелегалы.

Повинно в этом решение Государственного суда, обнаружившего противоречие в Законе об иностранцах, которое до сих пор не устранено.