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    Полиция не может по-настоящему наказать компании, в которых работают нелегалы

    "Такая ситуация порождает чувство безнаказанности, - считает капитан полиции Эмери Пылд из службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры. - По сути, мы можем только пальцем грозить нарушителям закона".Фото: Liis Treimann

    Уже более полутора лет полиция не может наказать ни одно предприятие, на котором обнаружены работающие нелегалы.

    Повинно в этом решение Государственного суда, обнаружившего противоречие в Законе об иностранцах, которое до сих пор не устранено.
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