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    Бывшие коллеги сошлись в схватке за тендер

    Директор Caribalt Electronic Equipment Денис Горлачёв (слева) раньше работал в компании Алексея Сницаренко Electroair (справа).Фото: Eero Vabamaegi/Postimees

    Две эстонские компании спорят за тендер, организованный известным украинским государственным предприятием “Антонов”. Обе стороны обвиняют друг друга в нечестной игре.

    В ноябре и декабре 2020 года украинская государственная авиакомпания ГП "Антонов" провела тендер на закупку наземных источников питания. Стартовая сумма контракта составила 9,199 миллиона гривен (295 тысяч евро). В ходе тендера она была снижена до 5,407 миллиона гривен (именно столько предложил победитель - эстонская компания Caribalt Electronic Equipment).
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