Фото: Анастасия Замашная, коллаж ДВ

Эстонские школьники пробуют себя в бизнесе. А русские?

Лампы со следами зубов бобра, чехлы для сиденья велосипеда, ковры на заказ - все это было представлено на ярмарке ученических фирм, прошедшей в Таллинне на минувших выходных. Ребят из русских школ в ней участвовало значительно меньше, чем из эстонских. Глава образовательной программы Junior Achievement в Эстонии предлагает решение проблемы: учить русских детей предпринимательству сразу на эстонском языке.

12 и 13 февраля в торговых центрах Kristiine и Rocca Al Mare прошла ежегодная ярмарка ученических фирм, где было представлено более 260 компаний.

Во многих школах Эстонии действует программа Junior Achievement Eesti (JA), в рамках которой ученики могут создать свою фирму. Этот бизнес мало чем отличается от "настоящего": ученики занимаются всем - от создания продукта до продаж и маркетинга. Ярмарки ученических фирм проходят круглый год по всей Эстонии, а на минувших выходных состоялась самая главная и крупная из них.

Исполнительный директор JA Керсти Лоор. Фото: Анастасия Замашная

Ярмарка этого года удивила большим количеством свежих идей, говорит исполнительный директор JA в Эстонии Керсти Лоор: "Например, ошейники для собак с чипом NFC, где содержится информация о собаке. Еще одна неожиданная идея - носки для ножек стульев. Еще понравились пакетики чая с разными персонажами, которые цепляются за край кружки. Я многое себе купила”.

Идея: совместить изучение языка и бизнеса

По мнению Лоор, если в эстонских школах предпринимательство часто преподается как предмет по выбору, то в русских так бывает редко. "Причину в Таллинне не знаю, но в Ида-Вирумаа проблема может заключаться в том, что большее количество предметов по выбору в школах - это изучение языков и математики. Получается, что выбор предметов немного меньше. В эстонских школах выбор предметов по выбору больше, особенно в гимназиях", - говорит она. - "Пока что предпринимательство не на первом месте, к сожалению”.

Так учеба будет проходить в симбиозе - это погружение и в эстонский язык, и в предпринимательство. Кристель Абель Junior Achievement Eesti

В качестве решения Лоор предлагает ввести в русских школах уроки предпринимательства с эстоноязычными преподавателями: "Так учеба будет проходить в симбиозе - это погружение и в эстонский язык, и в предпринимательство".

Лоор, однако, отмечает, что в последние годы число фирм от русскоязычных школ увеличилось. Например, к программе пару лет назад подключилась Гуманитарная гимназия Эхте. “В частной гимназии Сакала есть ученические фирмы, также они всегда были в Ыйсмяэском русском лицее и Линнамяэском русском лицее. У Ида-Вирумаа прошлый год был тяжелым из-за ситуации с вирусом, но сейчас начали появляться школы, где создают мини-компании”, - отметила Лоор.

Конфетные букеты Candy Yard делает фирма из Ыйсмяэского Русского лицея. Фото: Facebook-страница Candy Yard

Товары на любой вкус

На ярмарке в центре Kristiine были товары на любой вкус: от новаторских продуктов питания до самодельных ковриков и чехлов для масок. Для многих фирм-участников это был первый опыт продажи своих товаров не в онлайн-формате.

Lampi. Дизайнерский светильник из дуба со следами зубов бобра

"Мы не рубили деревья, чтобы сделать лампу, а использовали древесину, которая в противном случае сгниет. Саму древесину привозим из Рапламаа. Электропроводку тоже сами собирали и все проверяли. Поэтому можете не бояться" - говорит Элийса.

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По словам Элиисы, светильник полностью ручной работы пользуется успехом у клиентов. Цена настольной лампы - 100 евро.

Vaib. Ковры на заказ

Идея родилась, когда один из основателей фирмы Карл сам хотел купить ковер. Оказалось, что в магазинах ковры или дорогие, или скучные.

Команда из Таллиннской гимназии Лиллекюла изготавливает ковры с помощью электрического пистолета для коврового тафтинга. Цена изделий варьируется, на ярмарке они предлагались по 35-45 евро. По словам Карла, в Эстонии есть фирмы, которые делает ковры на заказ таким же способом, но продают их за 300-400 евро.

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Maskbag. Самодельные чехлы для масок

"Идея возникла из-за того, что мы увидели проблему в повседневной жизни - маски носят в кармане. А так как маска может выпасть из оттуда или испачкаться, мы нашли решение: чехол, в котором можно хранить ее в антибактериальной среде", - рассказывает ученица Таллиннской немецкой гимназии Лиис Мари. Цена такого чехла - 15 евро. Для команды это первое знакомство с продажами - они участвуют в ярмарке, чтобы набраться опыта.

Фото: Анастасия Замашная

Note-it. Тетрадь в клетку и линейку одновременно

"Нам трудно было понять, какая тетрадь нужна для урока экономики - в клетку или линейку. Поэтому мы придумали тетрадь и в клетку, и в линейку одновременно", - рассказывает маркетолог и дизайнер команды Кяди. - "Сама тетрадь двухсторонняя. Чтобы, к примеру, на одной стороне был конспект по биологии, а с другой - по истории”.

В блокноте также есть специальные места для заметок и формул. Цена тетради - 2 евро. Продажи у девушек идут хорошо, товар заказывают и через Instagram.

Фото: Анастасия Замашная

SANA. Блокноты для самоанализа и планирования времени

"Нам пришла идея сделать что-то, связанное с психическим здоровьем, ведь сейчас тяжелые времена из-за вируса. Задания в блокноте продуманы вместе с психологом, а его листы выполнены из переработанной бумаги”, - рассказывает Кейтлин. Цена блокнота - 20 евро.

Самое успешное время для продажи - рождественские праздники, говорит Кейтлин: "Первая партия из 15-20 книг была распродана к Рождеству, теперь доступны новые блокноты. Для раскрутки нам очень помогла платформа Tiktok. Видео попадали в "Рекомендации" и люди переходили в наш Instagram".

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