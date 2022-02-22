Михаил Крутихин: других источников газа, кроме России, у Эстонии нет

Рынки падают

Еще до решения президента России о признании независимости ЛНР и ДНР рынки весь день находились в красной зоне. Больше всего досталось российской бирже, которая просела почти на 20%. Сегодня день также обещает быть окрашенным в красный.

Еще до решения президента России о признании независимости ЛНР и ДНР рынки весь день находились в красной зоне. Больше всего досталось российской бирже, которая просела почти на 20%. Сегодня день также обещает быть окрашенным в красный.