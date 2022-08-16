Олеся Бондаренко с дочерью Александрой. Фото: Личный архив

Эпицентр

Алексей Шишкин

16 августа 2022 в 9:18

«Моя дочь в свои 6 лет – лучший инвестор, чем я»: как родители инвестируют от имени детей

Одно из правил инвестиций – чем раньше начнешь вкладывать деньги, тем выше доход. Вот почему некоторые родители в Эстонии начинают вкладывать деньги от имени своих отпрысков с первых лет их жизни. ДВ собрал четыре истории таких семей.

«Все зелененькое, значит, у меня все хорошо»

Олеся Бондаренко, исполнительный директор компании Nanordica Medical

Инвестирование для дочери было в списке важных дел еще до ее рождения. Начали мы сразу после того, как она появилась на свет, как только она получила личный код. Я открыла счет роста в LHV – для детей он бесплатный. Деньги вложили в индексные фонды, из наборов предприятий выбрали «лучших плательщиков дивидендов в Европе».

Сейчас дочери шесть лет и она лучший инвестор чем я: никогда не продает, только покупает. Она не участвует в управлении активами, но отчасти в курсе дел. Смотрит в приложение и говорит: «О, зелененькое все, значит, у меня все хорошо». По достижении нужного возраста активы автоматически перейдут в ее распоряжение.

Личных денег у нее пока нет, но по ситуации стараемся объяснять ей основы личных финансов на примерах. Скажем, идем в магазин, говорим про цены, скидки, про семейный бюджет, объясняем, почему нужно обязательно идти со списком. Про акции тоже стараюсь объяснять. Хотя бы на уровне «это такие очень маленькие кусочки компаний».

«Когда бабушка покупает игрушку, можно затронуть тему пенсии и налогов»

Дмитрий Фефилов, биржевой редактор ДВ

Дмитрий Фефилов, биржевой редактор ДВ Фото: Liis Treimann

Я отталкиваюсь не столько от возраста, сколько от интересов ребенка. Старший сын, например, уже в 4 года сам начал откладывать деньги, а через год уже проявил интерес и к их заработку. При этом дочка, которой скоро уже 5 лет, абсолютно равнодушна к теме денег.

Главная сложность – донести до ребенка смысл так, чтобы он на своем уровне понял, что такое, например, налоги, акции, как происходит ценообразование. В этом смысле помогают бытовые ситуации, героями которых вы становитесь вместе с детьми. Например, когда бабушка покупает какую-то игрушку ребенку, то можно затронуть тему пенсии и налогов.

Отдельный счет (Kasvukonto, счет роста) я открыл для обоих детей год назад. Мне хотелось, чтобы мы сделали это вместе. Хотя, должен признать, что дети процесс не оценили. Подумываю открыть похожий счет Robur и в Swedbank, но когда дети подрастут, чтобы еще раз пройти с ними процесс открытия счета.

При этом в моем портфеле всегда была доля, которая предполагается для детей. Дети к ней не имеют сейчас отношения, и все решения я принимаю самостоятельно. Позднее планирую эту часть передать детям полностью в личное управление.

Главное – не создать у ребенка ощущения, что он был не прав и совершил ошибку. Нам помогает не перегибать палку полное принятие того, что это деньги ребенка, а не наши.

Но когда мы открывали Kasvukonto, дети самостоятельно выбирали фонды для своего портфеля. Я им пытался объяснить тематику фондов, на каких товарах и продуктах они специализируются, и почему они могут приносить доход. Не уверен, что мои объяснения были доходчивыми и внятными, но два портфеля, в каждом из которых по шесть фондов, нам собрать удалось.

Я всегда выступаю за наличие у ребенка собственных денег. И родитель не должен решать, на что ребенку их тратить. При этом разъяснять и направлять (именно так, а не настаивать и манипулировать) нужно.

Например, как-то ребенок купил на подаренные ему 30 евро весьма странную и бесполезную, по версии родителей, игрушку. При этом он купил ее прямо с прилавка, и не захотел ждать три дня, чтобы получить по почте такую же, но со скидкой. Но в итоге эта игрушка стоила своих денег — она стала наглядным примером, дала нам возможность объяснить ребенку массу вещей. Но тут главное не создать у ребенка ощущения, что он был не прав и совершил ошибку. Нам помогает не перегибать палку полное принятие того, что это деньги ребенка, а не наши.

«Из сферы финансовой грамотности дочь пока знает слово "купи"»

Юрий Первяков, финансовый руководитель инвестиционной фирмы BaltCap

Юрий Первяков с женой Наталией и дочерью Алисой Фото: Личный архив

Вопросом инвестирования денег для ребенка начали интересоваться почти сразу после рождения. Но, как обычно бывает, до дела руки дошли только сравнительно недавно, то есть инвестировать начали примерно с двух лет.

Я сторонник пассивного инвестирования: мне кажется, что активное инвестирование – изучение рынка, составление портфеля, регулярный мониторинг – это еще одна полноценная работа. Поэтому я предпочитаю инвестировать в фонды, которые не требуют активного участия, вроде Kasvukonto.

Сам ребенок в управлении активами пока не участвует. Дочке сейчас 2,5 года, она из сферы финансовой грамотности знает слово «купи», но еще не до конца понимает, что оно значит.

Инвестиции – в принципе довольно сложная тема, мне кажется, что до вовлечения ребенка управлением инвестициями нужно развивать общую финансовую грамотность.

Как мы знаем, финансовая грамотность жителей Эстонии в целом оставляет желать лучшего – взять хотя бы статистику по использованию денег, снятых из второй пенсионной ступени, или суммы, которые отправляются мошенникам, предлагающим «блестящие» возможности для инвестиций.

Дети, как известно, очень хорошо учатся на примере родителей – поэтому, если вы сами будете следить за своими финансами и обсуждать денежные вопросы с ребенком, будет легче развить у него интерес к этой теме.

«Отдельные счета у детей появятся, когда они смогут принимать решения»

Екатерина Пиунова, сомелье, основательница проекта «Эсто Туристо»

Екатерина Пиунова с дочерью Викторией Фото: Личный архив

Первые инвестиции я начала делать два года назад, когда моей старшей дочери было около 1,5 лет. Я придерживаюсь стратегии максимальной диверсификации портфеля, поэтому использую разные инструменты. По складу характера я, скорее, консервативный инвестор, поэтому выбираю активы, которые подходят для долгосрочных инвестиций – недвижимость, ценные металлы, акции фундаментально надежных компаний, индексные фонды перспективных секторов, таких как сырье или зеленая энергетика.

Отдельные инвестиционные счета у детей появятся, когда они смогут принимать решения о накоплении и инвестировании самостоятельно, пусть даже на самом базовом уровне.

Мои дети еще не в том возрасте, когда их можно вовлечь в управление инвестициями, но я точно планирую этим заняться как можно раньше. На мой взгляд, обучение финансовой грамотности с детства поможет сформировать у людей мировоззрение, когда они ищут возможности не только заработать и потратить, но и сохранить и приумножить. Я сама пришла к инвестированию после 30 лет и интуитивным путем, но на самом деле все те простые истины, на осознание которых у меня ушло столько лет, уже изложены в книге под названием «Пес по имени Мани» для семилетних детей!

На мой взгляд, нужно уделять финансовой грамотности максимальное внимание и поощрять любое стремление детей развиваться в этом направлении. Есть люди, которым даже при небольшой зарплате, всегда хватает на все необходимое, и есть те, кто не могут справиться с расходами даже при наличии изрядного количества средств. Ключевая разница между этими двумя группами кроется именно в финансовой грамотности и отношении к деньгам.