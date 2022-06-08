Инфляция растет, и это вынуждает экономить.Фото: Коллаж ДВ

Как вы экономите деньги? Отвечают эксперты и простые жители Эстонии

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Инфляция растет, и жителями Эстонии приходится экономить. «Деловые ведомости» попросили известных таллиннцев дать ответ на вопрос: что помогает им справляться с лишними тратами? Своими рецептами ведения личных финансов в кризис делятся инвесторы, журналисты, экономисты и общественники.

Катарина Хольм, частный инвестор и сооснователь «Клуба инвесторов»
Катарина Хольм, частный инвестор и сооснователь «Клуба инвесторов»Фото: Raul Mee
Никакого секрета у меня нет: я веду бюджет, то есть планирую свои расходы. Сейчас из-за инфляции приходится оптимизировать категории. Например, я согласна ужаться в развлечениях, но не в спорте. Могу урезать свою еду, но своих 7 котов в еде ущемлять не стану. Запросила у поставщиков услуг (интернет, электричество, телефон, вывоз мусора, страховки) новые предложения, то есть сама написала им какие новые условия я хочу и везде получила, что хотела. Это, конечно, не нивелирует нынешнюю инфляцию на все 100, но улучшает картину.
Лийзи Кирх, координатор в сфере финансовой грамотности, Министерство финансов
Лийзи Кирх, координатор в сфере финансовой грамотности, c семьейФото: Eiliki Pukk
Мой лайфхак номер один по-прежнему в том, что каждый месяц мы с супругом смотрим, какие доходы у нас были и куда деньги были потрачены. Если этого не делать, то осознанность исчезает, и мы сразу начинаем тратить больше. Таким образом, как минимум раз в месяц мы смотрим, куда ушло слишком много (или наоборот, куда слишком мало и почему). Этот анализ предотвращает повторение подобных паттернов в следующих месяцах.
Это лайфхак 2 в 1: мы введем семейные расходы-доходы вместе, вносим их в одну таблицу. Совместная деятельности держит нас обоих в узде и не дает сорваться. Если спутник (а почему бы и не друг/родственник) делит с вами ответственность, то так просто на экономию не махнешь рукой.
Добавлю также, что что Министерство финансов сделало очень хорошие обзорные ролики, в том числе и о том, как сэкономить. Они доступны и на русском языке.
Екатерина Тинт, тренер по финансовой грамотности, инвестор, приглашенный преподаватель университета предпринимательства Mainor
Екатерина Тинт, тренер по финансовой грамотностиФото: Liis Treimann
Расходы помогает держать под контролем продумывание бюджета на месяц и поиск win-win ситуаций, когда можно получить желаемый результат, провести время с пользой, а заодно и с меньшим бюджетом и более экологично, то есть с меньшей нагрузкой на окружающую среду.
Мы в семье продумываем по каждой категории расходов: 1) на что мы хотим тратить время и деньги? и 2) Что для нас не столь важно, на что мы можем не тратиться? Из примера win-win ситуаций: мы планируем отдых с семьей на свежем воздухе, поездку на велосипедах, прогулки в парках, пикники, поход с детьми в библиотеку и на пляж. Полезно, весело и с минимальными затратами по финансам.
Если есть желание посещать рестораны, то исходя из бюджета мы думаем: это будет один дорогостоящий ресторан в месяц, либо каждую неделю, но что-то более дешевое. Или же потенциальный win-win вариант: совместное приготовление ужина по новому рецепту, домашний ужин при свечах. И так продумываем каждую категорию расходов, чтобы постараться найти вариант, который подходил бы каждому члену семьи и был бюджетным, экологичным и таким же или еще более полезным.
В нашей семье также придерживаться бюджета помогает, например, планирование меню на неделю, так как стараемся максимально готовить дома и редко ходить в магазин, и поиск качественных б/у вариантов или выгодных предложений, если мы говорим про более дорогостоящие покупки.

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Юлия Тислер, редактор ETV+
Я не могу назвать себя докой в вопросах финансов — не веду таблиц, а порой в начале месяца обнаруживаю незакрытую кредитку и приходится переводить туда внушительную сумму, чтобы избежать выплат процентов. Но все-таки жить от зарплаты до зарплаты не приходится, и в этом мне помогают несколько основных принципов.
Юлия Тислер, редактор ETV+Фото: Анастасия Левина
Во-первых, еще в феврале я провела ревизию своих привычек и обнаружила статьи расходов, от которых можно отказаться. Тогда я решила, что потрачу на еду не более 100 евро в месяц — и стала готовить дома, отказавшись от кафе и столовой на работе. В ту сумму я не уложилась, но цель была достигнута — я поняла, сколько денег уходит на продукты и как на них экономить. Во-вторых, я строго слежу за тем, чтобы у меня всегда был некоторый запас свободных денег, которые в случае чего можно потратить на срочные крупные покупки: ремонт протекшего крана или новую стиральную машину. Таким образом я защищаю себя от искушения купить что-то в рассрочку и выплачивать лишние проценты.
А еще мне полюбилось простое и понятное приложение «Тяжеловато». Туда можно ввести сумму, которую намерен потратить на разные рутинные покупки — еду, кофе в кафе, мелкие бытовые покупки и так далее, - и оно покажет, сколько денег нужно тратить в день, чтобы их хватило на месяц. Например, если на такие расходы у вас предусмотрено 200 евро, то в день можно тратить не более 6,66 евро. Каждый сэкономленный цент переводится на следующий день. Отличное приложение для того, чтобы начать отслеживать свои траты — а дальше, возможно, дойдет и до серьезных таблиц и строгого учета.
Кристи Сааре, инвестор, публицист и педагог, глава эстонского клуба женщин-инвесторов
Кристи Сааре, инвестор, публицист и педагогФото: Liis Treimann
К сожалению, волшебной палочки здесь нет, нужно просто планировать свои расходы настолько, насколько это разумно. В наше время при планировании сбережений важно смотреть на свой доход, средняя зарплата быстро растет, может и твоя тоже?
Дмитрий Фефилов, биржевой редактор «Деловых Ведомостей», сооснователь «Клуба инвесторов»
Дмитрий Фефилов, биржевой редактор «Деловых ведомостей»Фото: Liis Treimann
Желание иметь достаточно денег для стабильной жизни и возможности не урезать свои стандартные расходы в любые времена — лучший мотиватор не тратить все, а откладывать что-то и про запас. Ну, а достигнуть этого помогает привычка, стандартный набор расходов, который соответствует доходам, без лишнего напряжения и неудобства удерживает в рамках заданного бюджета. И чем дольше вы живете в этих рамках, тем естественнее они вам кажутся. Поэтому архиважно изначально правильно подогнать свой бюджет под доходы — тратить меньше, чем зарабатываешь. Со временем даже в этих рамках, какими бы жесткими они ни были, вы будете обнаруживать возможности и для необязательных трат.
Татьяна Лаврова, координатор и консультант программы трудоустройства STEP, уполномоченный представитель Продуктового банка Эстонии
Татьяна Лаврова, координатор и консультант программы трудоустройства STEPФото: Личный архив
Вряд ли я являюсь хорошим примером в этой области, так как использую научно недоказанные, но хорошо работающие на практике, приемы. Я знаю, какой минимум мне необходим каждый месяц и стараюсь выстраивать свою жизнь так, чтобы не опускаться ниже этой планки. Также я часто спрашиваю себя, чего мне хочется, мечтаю об этом, планирую какие-то конкретные шаги по приближению мечты, работаю, чтобы получить необходимую сумму и потом праздную реализацию желания.
Здесь главное обязательно мечтать, выходя за рамки, то есть без привязки к моему ожидаемому основному доходу. Нужно отсекать все ограничивающие убеждения о том, что мне это не по карману, ну а потом, конечно, хорошо спланировать, что я могу сделать. Когда мечта уже запущена и живет своей жизнью, появляется энергия и смелость планировать что-то, чего я раньше не пробовала или в чем пока не уверена. Фаза реализации также важна, тут нужно давать себе время, не подрезать крылья, пробовать так и сяк. В конце очень важно праздновать результат и благодарить высшие силы, мироздание, вселенную (кому как нравится) и саму себя.
Если подытожить, то я стараюсь настраиваться на расширение возможностей и поиск удовольствий. Именно это и помогает держать финансы под контролем. Чем больше удовольствий я себе обещаю, тем выше мотивация предпринимать усилия по их достижению.

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