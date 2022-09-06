Подумаешь, кризис! Известные эстонские ИТ-фирмы продолжают расти и расширяют штат

В то время как крупные технологические компании Кремниевой долины сокращают расходы и персонал, известные эстонские ИТ-фирмы и стартапы по-прежнему ориентированы на рост и расширение, и нанимают все больше сотрудников. Инвесторы, однако, стали теперь осторожней и придирчиво оценивают каждый проект, прежде чем вложиться в него.

Основатель и руководитель стартапа Bikeep Кристьян Линд. Фото: Лийз Трейманн

Как отмечает основатель финтех-компании Monese Норрис Коппель, инвесторы в последнее время стали значительно осмотрительней и уже не бросаются, сломя голову, щедро финансировать любой подвернувшийся под руку проект.