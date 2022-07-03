Инвестиционные гуру: вкладывать маленькие деньги в стартапы сегодня бесполезно

Известные эстонские инвесторы Яак Роосааре и Лаури Мейдла поделились с участниками Инвестиционного фестиваля (его в эти выходные проводит Investeerimisklubi совместно с Инвестором Тоомасом и Äripaev) советами, как максимально прибыльно владывать собственные деньги с учетом нынешней экономической ситуации. Инвестировать небольшие средства в стартапы сегодня бесполезно, считают они.
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