Эпицентр

Дмитрий Фефилов

12 сентября 2022 в 7:56 Поделиться:









В Европе опасаются финансового краха энергетических компаний. Почему?

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон пообещала предоставить энергетическим компаниям стран Балтии гарантии ликвидности, чтобы энергетический кризис на севере Европы не перерос в кризис финансовый. Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP

ДВ объясняют, почему скандинавские страны решили выделить энергетическим компаниям десятки миллиардов евро, чтобы уберечь их от «эффекта Lehman Brothers».

На минувшей неделе скандинавские политики несколько раз сравнивали ситуацию на энергорынке с финансовым крахом 2008 года.

«Это угрожает нашей финансовой стабильности, – заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон после того, как стало известно об остановке «Северного потока» на неопределенный срок. – В худшем случае мы можем столкнуться с финансовым кризисом».

Она пообещала выделить энергетическим компаниям несколько миллиардов евро, чтобы они не повторили «эффект Lehman Brothers». О таких же мерах заявила и Финляндия.

Разбираемся, почему европейским энергопроизводителям, которые и так зарабатывают сотни миллионов на продаже энергии, остро понадобилась государственная поддержка.