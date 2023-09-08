Эпицентр

Кристель Хярма

8 сентября 2023 в 10:47









Фармацевтический бизнес в Беларуси и российские связи. За эстонской частной клиникой стоит самый богатый бизнесмен Литвы

Владелец частной клиники, которую на этой неделе выселили из недавно построенного помещения, – богатейший бизнесмен Литвы, у которого есть связи с фармацевтическим производством, доящим государство Беларусь, и деловые связи с российскими влиятельными лицами. Фото: Jelena Tsenno, Andras Kralla

Постоянные обещания Novel Clinic открыться на Пярнуском шоссе в Таллинне на этой неделе увенчались выселением из здания листинговой компании Hepsor, где клиника располагалась на восьми этажах.

На данный момент известно, что основным владельцем скандальной частной клиники, выросшей из местной 4Kliinik, является Гедиминас Жиемелис, богатейший бизнесмен Литвы, предыдущий бизнес которого сопровождается скандалами и даже подозрениями в угрозе безопасности литовского государства.