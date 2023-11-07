    Большая реформа водоснабжения затронет Ида-Вирумаа: что изменится?

    Владислав Корзанов: исследование Всемирного банка показывает, что удачных и неудачных примеров слияния водоканалов примерно поровну.Фото: Николай Андреев

    Из поселка Ольгино видны девятиэтажки Нарвы, но за воду его жители платят в 2,5 раза больше, чем в городе. А если бы не субсидия, тарифы бы различались в пять раз. Реформа водоканалов должна будет покончить с этим неравенством.

    В сельской местности, где клиентов мало, а расстояния большие, поддержание водопровода и канализации в рабочем состоянии обходится гораздо дороже, чем в городах. Однако в Эстонии готовится реформа — небольшие водоканалы будут вливаться в более крупные. Это позволит, по сути, распределить расходы мелких водных предприятий на более крупные, что выровняет тарифы и замедлит их рост. По разным оценкам, лишь три-пять больших компаний в будущем смогут удерживать относительно низкие цены на воду, а всего водоканалов в Эстонии сейчас около 200.
    Об этом ДВ рассказали руководители трех водоканалов Ида-Вирумаа — Narva Vesi, который обслуживает Нарву и часть Нарва-Йыэсуу, Järve Biopuhastus, который постепенно поглощает мелкие сельские водоканалы на большой территории вокруг Кохтла-Ярве, и Narva-Jõesuu Kommunaal — это как раз мелкое предприятие, которое в будущем может быть поглощено более крупной компанией.
    Водоканалы станут больше
    Карин Кроон, руководитель водного отдела Министерства климата, рассказывает что сейчас идет поиск решения, как обеспечить качество и доступные цены на водоснабжение и канализацию после того, как в эту сферу перестанут поступать субсидии Европейского Союза. В обсуждении участвуют представители государства, местных самоуправлений, водоканалов и потребителей. В 2025 году в результате этого должен появиться план реформы.
    По ее словам, большая часть нынешних предприятий водоснабжения в Эстонии — микрофирмы, которые сами не могут достаточно вкладывать в то, чтобы люди получали воду по разумной цене. Также у этих компаний не хватает сотрудников для обслуживания автоматизированного оборудования.
    «Одним из способов предотвратить будущий рост цен и снижение качества услуг было бы слияние небольших компаний водоснабжения с более крупными и более жизнеспособными, — говорит Кроон. — Однако подготовка плана реформы все еще продолжается». Изменения не будут внезапными, отмечает чиновница.
    Центральный союз собственников Эстонии прогнозирует, что если ничего не менять, сегодняшняя разница в ценах на воду будет многократно увеличиваться, и качественная услуга водоснабжения в ближайшем будущем может оказаться недоступной всем жителям Эстонии. Председатель правления этой организации Андри Красс, который входит в рабочую группу министерства, также отмечает, что необходимо укрупнение водоканалов.

    5 водоканалов уже обслуживают 70% рынка

    Самые большие водопроводно-канализационные предприятия Эстонии — в Таллинне, Тарту, Кохтла-Ярве, Нарве и Пярну.

    «В Эстонии пять крупных водных предприятий, которые обслуживают порядка 70% всего населения, — рассказывает руководитель Narva Vesi Дмитрий Липатов. — Следом идут еще 24 предприятия, которые "подбирают" еще 20%. Потом есть где-то 23 маленьких предприятия. И в конце идут около 150 предприятий, которые все вместе обслуживают всего 90 тысяч человек».

    Маленький водоканал — большие цены
    Примерно с 2000 по 2015 годы с помощью европейских денег по всей Эстонии серьезно обновили инфраструктуру водоканалов — например, Narva Vesi освоил около 70 млн евро, Järve Biopuhastus — около 90 млн. Сейчас они уже не имеют права на субсидии, а в будущем это право потеряют все водные предприятия. При этом, необходимые инвестиции в инфраструктуру оцениваются в сумму до двух миллиардов евро за следующие 15 лет.
    Эти инвестиции напрямую будут отражаться в счетах за воду. Но как некие ориентиры для реформы, приняты такие цифры: траты на воду и канализацию не должны превышать 4% от среднего дохода домохозяйства, а желательно, чтобы они не превышали 2,5%. Тарифы крупных водоканалов в эти цифры укладываются.
    Сейчас тарифы у всех водоканалов растут из-за удорожания электричества, газа и химикатов. Но если на территории обслуживания Narva Vesi и Järve Biopuhastus цены колеблются в пределах 2-3 евро, то у маленьких водоканалов они гораздо выше. Например, предприятие Narva-Jõesuu Kommunaal обслуживает негородскую часть Нарва-Йыэсуу — несколько поселков вокруг Нарвы. Это не только водоканал, а вообще коммунальное предприятие — его сотрудники косят траву, чистят дороги от снега, убираются на пляже, обслуживают общественную баню.
    Тариф на воду здесь — 5,10 евро. При этом, говорит руководитель Narva-Jõesuu Kommunaal Евгений Хохлов, половина цены субсидируется из городского бюджета, без субсидии кубометр стоил бы 11,13 евро. Более того, программа развития предприятия предусматривает такой рост уже в этом году, но город пока не прекращает субсидирование.
    Евгений Хохлов показывает территорию обслуживания Narva-Jõesuu Kommunaal: это существовавшая до административной реформы волость Вайвара, ныне - негородская часть Нарва-Йыэсуу, где мало жителей и большие расстояния.Фото: Николай Андреев
    Вообще, программа развития водопроводно-канализационного хозяйства Нарва-Йыэсуу прогнозирует постепенный рост тарифа к 2035 году у Narva Vesi до 7,34 евро за куб, а у Narva-Jõesuu Kommunaal — до 18,10 евро.

    Маленьким тяжело. Видение такое, что укрупняться надо. Мы двигаемся в этом направлении, ведем переговоры с Narva Vesi, собирались и обсуждали это и на уровне Союза самоуправлений Ида-Вирумаа.

    Евгений Хохлов
    руководитель Narva-Jõesuu Kommunaal
    Евгений Хохлов считает, что для Narva Vesi поглощение маленького водоканала не будет слишком затратным:
    «У них клиентов — почти 60 тысяч человек, у нас примерно полторы тысячи. Это капля в море».
    В Ида-Вирумаа, в Узбекистане и в мире
    После восстановления независимости в Эстонии работало единое водное предприятие Eesti Vesi, но государство решило разделить его, раздав самоуправлениям.
    Для компании Järve Biopuhastus, которая в равных долях принадлежит трем ида-вируским самоуправлениям, будущая реформа не станет чем-то новым — с самого основания предприятие занимается тем, что объединяет отдельные мелкие фирмы под своим управлением. Предприятие стало первым в Эстонии таким объединенным водоканалом.
    «Всё это собиралось из очень маленьких, просто разбитых в щепки кусочков», — рассказывает руководитель Järve Biopuhastus Владислав Корзанов.
    Корзанов, кроме этого, консультирует и другие водоканалы, например, сейчас помогает создать объединенный водоканал в засушливом регионе Узбекистана — Каракалпакстане. Ссылаясь на исследование Всемирного банка, он говорит, что такие процессы идут по всему миру, но примеров удачных слияний водоканалов примерно столько же, сколько неудачных.
    «Самое главное здесь — не сломать то, что уже работает», — говорит Корзанов.
    Водопровод и канализация в Кохтла-Ярве, Йыхви и многочисленных поселках вокруг них управляются из этой комнаты.Фото: Николай Андреев
    Сложным является вопрос оптимального размера предприятия. При укрупнении центр принятия решений отдаляется и от клиента, и от полевых работников водоканала, отмечает Корзанов.
    «На мой взгляд, ступенчатая интеграция возможна, а единовременная — нет, мы все очень разные, даже Järve Biopuhastus и Narva Vesi очень разные. Но мы — самые крупные предприятия в Ида-Вирумаа. Здесь проблемными местами являются волость Тойла и несколько населенных пунктов вокруг Нарвы. Более, чем вероятно, что проблемы этих регионов Järve Biopuhastus и Narva Vesi как-то решат. Предварительные консультации ведутся».
    Нынешнее количество водных предприятий в Эстонии Корзанов называет «несколько абсурдным». Пока кажется, что объединение будет добровольно-принудительным, рассуждает он. Вероятно, государство финансово поможет крупным предприятиям осовременить инфраструктуру, которую они в себя примут. При этом появятся более строгие критерии для водоканалов, которым мелкие предприятия просто не будут соответствовать.

    Опыт Järve Biopuhastus: зарабатывает в городе, тратит — в деревне

    У Järve Biopuhastus восемь очистных сооружений и пять водозаборов в разных местах Ида-Вирумаа. Регион обслуживания постепенно расширяется, делаются инвестиции в инфраструктуру в сельской местности.
    «Их окупаемость — либо несколько десятков лет, либо никогда», — комментирует Корзанов эти затраты.
    Он отмечает, что собственники предприятия — местные самоуправления — заинтересованы не в доходах компании, а в оказании качественной услуги населению. Это возможно только если города будут делиться с поселками.
    «Чем больше клиентов на один квадратный километр, тем выше доходность», — замечает руководитель водоканала.
    По его словам, более 60% доходов Järve Biopuhastus получает от клиентов в Кохтла-Ярве, более 20% — из Йыхви, остальное — из волости Люганузе. Корзанов говорит, что химическая промышленность и районы городской застройки, по сути, генерируют доход водоканала, который можно тратить в сельской местности, где удельные расходы на одного клиента гораздо выше. Если после раздела Eesti Vesi государство прямо запрещало такое перекрестное субсидирование, то теперь, наоборот, солидарный подход считается правильным и поддерживается на общеевропейском уровне.

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