Эпицентр

Алексей Шишкин

21 декабря 2023 в 10:00









Монополия на праздник: оператор рынка на Ратушной площади сетует на трудности, конкуренты подозревают коррупцию

Цены на Рождественском рынке Таллинна выше, чем во многих других европейских столицах. Фото: Andras Kralla

Многолетний оператор рождественского рынка в Старом Таллинне, компания 5+ Capital сетует на экономические сложности и ужесточение властями условий концессии – управа подняла цену аренды Ратушной площади в 4-7 раз. Меж тем другой претендент на организацию ярмарки обвиняет власти в коррупции, породившей монополию бессменного подрядчика.

Напитки по 7-8 евро с учетом залоговой тары и такая же недешевая еда на рождественском рынке вызвали в этом году вопросы у многих горожан. Цены на рождественском рынке Таллинна сравнивают с рижскими, гамбургскими и даже брюссельскими – и сравнение, увы, не в пользу эстонской столицы.