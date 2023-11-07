Покупатели жилья в новостройке оказались в ловушке контракта, который они не заключали

Прогноз SEB: еще год медленного роста

Самое темное время – перед рассветом – таков основной посыл нового обзора экономики Эстонии. Последние несколько месяцев не принесли чудесного улучшения, но и дальше чуда не будет – рост будет медленный и постепенный, пишет в своей колонке экономист банка SEB Михкель Нестор. После спада на 2,5% в 2023 году ВВП Эстонии вырастет в 2024 году, но лишь на 0,4%. Более серьезное восстановление произойдет только в 2025 году, когда рост составит около 3,5%.

Самое темное время – перед рассветом – таков основной посыл нового обзора экономики Эстонии. Последние несколько месяцев не принесли чудесного улучшения, но и дальше чуда не будет – рост будет медленный и постепенный, пишет в своей колонке экономист банка SEB Михкель Нестор. После спада на 2,5% в 2023 году ВВП Эстонии вырастет в 2024 году, но лишь на 0,4%. Более серьезное восстановление произойдет только в 2025 году, когда рост составит около 3,5%.