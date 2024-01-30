Эпицентр

Стийне Рейнтам

30 января 2024 в 4:00









Дно уже позади? Бизнес давит на банки, чтобы те снизили цену корпоративных кредитов

Крупные банки пока не предприняли шагов по снижению процентных ставок по бизнес-кредитам. На фотографии (слева направо) глава LHV Group Мадис Тоомсалу, генеральный директор Swedbank Eesti Олави Лепп, глава Coop Bank Маргус Ринк и глава SEB Eesti Аллан Парик. Фото: Liis Treimann

Ведущие эстонские банки пока не снижают стоимость бизнес-кредитов, но некоторые уже видят признаки наступления лучших времен.

Йонна Пехтер, глава Bigbank, отметила, что уже в течение некоторого времени наблюдалось давление на ставки по бизнес-кредитам.

В то же время руководитель отдела корпоративного финансирования LHV Марко Кийза заявил, что говорить об удешевлении кредитов пока рано. Хотя есть клиенты и кредитные продукты с меньшей маржой, в целом нельзя сказать, что процентные ставки упадут, констатировал Кийза. По его словам, на финансовом рынке сохраняется среда, созданная политикой Европейского центрального банка – выводить меньше денег из системы, сокращая потребление как частных лиц, так и компаний.