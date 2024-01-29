Биржа

Индрек Мяэ

29 января 2024 в 6:41









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе ожидаются финансовые результаты нескольких компаний, котирующихся на Таллиннской бирже, а также решение по процентной ставке из США.

Экономические результаты EfTEN Capital, которые будут объявлены на этой неделе, дадут представление о том, насколько дорого обошлась фонду нефиксация процентной ставки, признался глава EfTEN Вильяр Аракас.

Мы выбрали пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на местную биржу, так и на инвесторов в еврозоне и Соединенных Штатах, и на которых Äripäev сосредоточит внимание в ближайшие дни.