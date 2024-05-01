Как же все-таки стать богатым? Миллионеры дают советы

Rahakratt, Робин Валтинг, Мартин Виллиг и Райво Хейн рассказали, как они разбогатели и как каждый может воспользоваться их опытом.Фото: Andras Kralla, Liis Treimann, Äripäev, Madis Veltman, Postimees /Scanpix

Долгожданное мероприятие «Kuressaare Rahatarkus 2024» на Сааремаа собрало как местных, так и приезжих. Четверо известных бизнесменов и инвесторов Райво Хейн, Робин Валтинг, Rahakratt и Мартин Виллиг раскрыли секреты достижения богатства.

Мероприятие в Культурном центре Курессааре было прежде всего направлено на молодежь и начинающих предпринимателей, но среди зрителей были как молодые, так и старые, как известные, так и неизвестные лица – например, в первом ряду сидели сотрудники медиаагентства Goodmen Production и основатель ресторана Pastaljano. Всего пришло около 200 человек, заинтересованных в инвестициях, и в течение вечера стало ясно, что за счет одного только инвестирования не разбогатеть, а жизнь от зарплаты до зарплаты никого счастливым не делает. Но в чем же тогда секрет хорошей жизни?

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