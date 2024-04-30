Подсказка

Дмитрий Фефилов

1 мая 2024 в 8:30









Популярность инвестиционных фондов ведет к искажению на рынке, и все равно это отличный инструмент

Инвестиционная компания BlackRock является крупнейшей в мире по объему управляемых активов ETF фондов. Объемы составляют почти 3 триллиона долларов. Фото: REUTERS/Toru Hanai

Если бы фондов не было, то их нужно было бы придумать, так как этот инструмент дает недорогой доступ к огромному набору возможностей и автоматизирует важные аспекты инвестирования. О растущей популярности фондов говорит и их влияние на рынки, что порой даже приводит к определенному искажению.

Свою историю фонды ведут с 1970-х годов. Однако первые паевые фонды были весьма дорогим инструментом. Спрос начал расти лишь в 90-х годах, когда появились дешевые альтернативы – торгуемые индексные фонды (ETF).

Но о каком бы фонде ни шла речь, их суть одна – предложить инвестору долю в «портфеле», наполненном определенными активами.

Mutual Fund и ETF Паевые фонды, как правило, не торгуются на бирже. Такие фонды зачастую являются активно управляемыми, из-за чего увеличивается их стоимость для инвестора. Задача такого фонда – обогнать рынок и предложить инвестору более высокую доходность. Торгуемые индексные фонды можно покупать и продавать, как акции на бирже. Управляются в основном пассивно, так как обычно отслеживают определенный рыночный индекс, что не требует больших затрат. Их задача – предложить инвестору доходность индекса или сектора, который он копирует.

Например, фонд может инвестировать в определенный сектор или страну, у него может быть своя уникальная стратегия или он может инвестировать исключительно в коммодитиз (газ, нефть, лес, золото и т.п.) или криптовалюту. Чем бы и как бы портфель фонда ни наполнялся, у инвестора есть возможность купить часть такого портфеля.

Самыми популярными и, как правило, дешевыми остаются индексные фонды, которые копируют определенный индекс. Например, если это американский индекс S&P 500, то задача фонда держать в своем портфеле те же компании в той же пропорции, как они представлены в индексе S&P 500, и инвестор, который приобретает паи такого фонда, по сути инвестирует во все представленные в нем компании одновременно.

Это дает инвестору прекрасную возможность просто и недорого диверсифицировать свой капитал. То есть, вместо того, чтобы выбирать из огромного количества активов на рынке, достаточно приобрести паи фонда, чтобы сразу инвестировать в целый набор активов.

Например, последнее время часто говорят о хороших перспективах индийской экономики. Однако для того, чтобы выборочно инвестировать в активы этой страны, помимо аналитических навыков, вам понадобятся знания местного рынка и компаний.

С другой стороны, можно приобрести, например, паи фонда Amundi MSCI India UCITS ETF, который копирует индекс MSCI India Index, куда входит сразу 136 индийских компаний из разных секторов экономики. Правда, стоимость обслуживания этого фонда составляет 0,8% в год от вложенной суммы, что относительно дорого для ETF, но, с другой стороны, значительно дешевле, чем если бы вы начали торговать отдельными акциями индийских компаний. Не говоря уже о затраченном времени и более высоких рисках, с которыми сталкивается инвестор, подбирающий отдельные компании для своего портфеля.

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Дополнительная доходность у эстонских инвесторов

У эстонских инвесторов есть дополнительная мотивация предпочесть отдельным акциям фонды. Благодаря льготам со стороны государства инвестор получает более высокую доходность своего капитала, инвестируя его через вторую и третью ступени.

Разумеется, фонды являются инвестиционными активами, а значит не дают стопроцентных гарантий относительно будущей доходности, тем ценнее государственные льготы, которые в любом случае гарантируют инвестору дополнительную выгоду.

Если вы используете вторую ступень, то туда идет сумма, с которой не удержан подоходный налог, а значит большая сумма, чем если бы вы инвестировали свой чистый доход, с которого налог был удержан.

В третьей ступени вы получаете возврат подоходного налога, что освобождает дополнительный капитал, который в противном случае был бы удержан в виде налога.

Эти преимущества будут действовать на протяжении всего инвестиционного периода. То есть, даже если вы примете решение забрать деньги раньше срока до наступления пенсионного возраста, что позволяют делать обе ступени, то это никак не уменьшит результат, который был достигнут в процессе инвестирования исключительно благодаря налоговым льготам. Но, разумеется, чем длиннее срок накопления, тем более выраженным будет их эффект.

Выбор фондов, через которые можно инвестировать во второй и третьей ступени, отчасти ограничен, и тем не менее там можно найти активно и пассивно управляемые фонды, которые инвестируют как в отдельные секторы или активы, так и в акции всего мира.

Дополнительное удобство фондов, в частности пенсионных, – возможность полностью автоматизировать процесс. В случае со второй ступенью инвестору лишь нужно выбрать фонд или несколько фондов, паи которых ежемесячно будут добавляться в его портфель на сумму, которая зависит от его заработной платы. В случае с третьей ступенью, можно указать размер суммы в своем банке, на которую управляющий выбранного фонда будет покупать его паи.

Таким образом инвестор не тратит время и не пытается угадывать рынок, а равномерными долями и в заданном режиме будет докупать паи в свой портфель. При этом, если выбранный фонд или фонды инвестируют в большой спектр активов, например, в рынок акций всего мира, то и вопрос диверсификации для инвестора автоматически отпадает.

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Доходность всегда могла бы быть выше

Разумеется, помимо удобства и простоты, для инвестора важное значение имеет доходность. Однако как разные рынки, сектора и активы на протяжении своей истории могут демонстрировать разную доходность, так и фонды, которые так или иначе включают в себя все эти активы, в разные периоды могут показывать разную доходность.

То же самое касается и активно или пассивно управляемых фондов, которые в зависимости от периода демонстрируют разные результаты. Можно найти разные исследования, результаты которых могут говорить как в пользу одних, так и в пользу других фондов, однако точно известно, что активно управляемые фонды как правило обходятся значительно дороже для инвестора.

На фоне определенных активов, которые демонстрировали головокружительную доходность, фонды могут выглядеть блекло. Однако здесь нужно учитывать, что вероятность угадать следующий актив, который продемонстрирует хорошую доходность, близка к нулю, зато риски, которые влечет за собой поиск таких активов, значительно выше, чем инвестирование в портфель определенных активов фонда.

Инвестор всегда не прочь получить более высокую доходность, однако финальный результат его прибыли формируется не только на базе доходов, но расходов и убытков. И если первая составляющая плохо прогнозируема, то в случае расходов и убытков фонды, и в первую очередь пассивные, имеют значительное преимущество перед многими другими инструментами и отдельными активами.

Популярность фондов говорит сама за себя

Вне зависимости от того, какие активы и инструменты предпочитает инвестор, высокий спрос на фонды отрицать невозможно, так как на это указывает ряд определенных искажений.

Например, когда компания достигает определенных результатов и начинает соответствовать критериям какого-либо индекса, то как правило это ведет к увеличению стоимости ее акций. Ведь как только компания становится частью индекса, то и управляющие фондами, которые копируют данный индекс, вынуждены покупать акции этой компании, что увеличивает на них спрос. И чем популярнее индекс и чем больше фондов его копирует, тем больше эффект.

Несколько исследований подтвердили, что добавление или исключение компании из индекса действительно оказывает дополнительное влияние на ее стоимость, но этот эффект имеет довольно скоротечное влияние , и в последние годы, благодаря высокой ликвидности, в частности индекса SP500, становится менее ярким.

Другое менее очевидное искажение может происходить в последние минуты торгов. Дело в том, что фонды ежедневно ребалансируют свои портфели – то есть продают или докупают соответствующие активы, чтобы максимально точно копировать отслеживаемый ими индекс. На протяжении всего дня цены на активы меняются в любом направлении и с непредсказуемой амплитудой, поэтому именно цена закрытия используются фондами как ориентир для копирования индекса.

Это ведет к тому, что фонды со своими огромными капиталами начинают вести активную торговлю примерно за последние десять минут до закрытия рынка. Например, Bloomberg пишет , что около трети всех дневных сделок с акциями из индекса SP500 приходятся на последние 10 минут торгов. Такая же тенденция наблюдается и на европейском рынке.

С одной стороны, это означает, что в последние минуты торгов цена определенных акций может быть немного искажена из-за дополнительной торговой активности с ними. Например, в свежем немецком исследовании говорится о том, что 14% движения, которое было зафиксировано в последние минуты торгов предыдущего дня, на утро следующего дня разворачивается, что является признаком того, что оно подпитывалось односторонними потоками, а не фундаментальными факторами.

С другой стороны, увеличение ликвидности под закрытие рынков дает возможность фондам с меньшим искажением и чуть дешевле покупать или продавать большие объемы определенных акций.

На данном этапе данные искажения не вызывают у регуляторов никаких опасений, а лишь приводят к различного рода дискуссиям и исследованиям данных феноменов и их влияния на рынки. Но чем популярнее будут становиться фонды, и в первую очередь пассивные, копирующие определенные индексы, тем большее влияние и значение они будут оказывать на рынки. Что опять же будет скорее на руку инвестору, так как помимо удешевления услуг фондов, его капитал будет вложен в инструменты, которые задают тон и имеют влияние на рынках.