Друзья решили, что болеть дома скучно – это занятие для бедных – и приехали смотреть матч Чемпионата Европы по футболу в столичном квартале Теллискиви. Всего во вторник с этой же целью в Теллискиви собралось несколько сотен человек. Фото: Лийз Трейманн

Эпицентр

Элийзе Киви

12 июля 2024 в 9:05

«Смотреть футбол дома – это для бедных!» Фанаты наполняют кассы баров

Болельщикам не в радость смотреть футбол в четырех стенах, так что Чемпионат Европы для баров – это как жаркий день для продавцов мороженого.

Зрелище того, как 22 мужчины катают мяч по полю, превращает по вечерам кафе, бары и рестораны в забитый до отказа футбольный рай. Здесь не только фанаты, но и те, кто пришел за компанию. Например, Оксана и Олеся еще даже не определились, за какую команду будут болеть вечером вторника – за Испанию или Францию ​​– их внимание больше сосредоточено на том, что взять из еды и напитков.

Бары потирают руки в предвкушении заработка