Денежный станок встретился с королем гранул. Äripäev раскрывает детали секретных соглашений

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За последние десять лет десяток деревообрабатывающих предприятий инвестировали миллионы в новые заводы, создав сотни рабочих мест в различных регионах страны, от Харьюмаа до Вырумаа. Однако только одна из этих компаний получила от государства особо благоприятные условия, обеспечившие стабильность инвестиций.

Эта компания - производитель гранул Graanul Invest, с которой управляющий государственными лесами RMK заключил секретные многолетние договоры на поставку древесины в определенных количествах и по фиксированной ценовой модели. Существование этих соглашений стало известно в результате недавнего аудита Госконтроля.