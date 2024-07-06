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Хэли Кюннапас

6 июля 2024 в 12:46









Дорога к первому миллиону началась со стука в дверь

Ранол Касевяли заработал свой первый миллион продаж книг. Фото: Симо Сепп

«Вам не обязательно должно всегда нравиться то, что вы делаете, но все-таки лучше научитесь получать удовольствие от этого», — советует инвестор и предприниматель Ранол Касевяли.

«Я всегда любил деньги. Я не из богатой семьи, поэтому игрушек у нас было не так много. Я играл с монетами», — поделился Касевяли на сцене Инвестиционного фестиваля.