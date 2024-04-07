Бизнесмен открывает новый ресторан в непростое время: волков бояться - в лес не ходить

Ресторатор Кристьян Пеэске признал, что в этом бизнесе существуют явные проблемы и ужесточение конкуренции .Фото: Рауль Меэ

В Ноблесснере, несмотря на сложную экономическую ситуацию, на следующей неделе откроется ресторан Uma, принадлежащий опытным бизнесменам Кристьяну Пеэске и Янно Лепику.

Пеэске признал, что ресторанный бизнес в настоящее время сталкивается с явными проблемами: например, средний класс Эстонии ест гораздо меньше, чем раньше. Причина по-прежнему в Euribor. «Это сложная и безрадостная ситуация, но это не означает, что мы ожидаем каких-либо решений от государства», – сказал он и добавил, что конкуренция в наши дни просто стала более серьезной.

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