Planet42 признала серьезность проблем и переходит к процедуре санации

115 миллионов евро повисли в воздухе. «Нет ощущения, что все кончено»

Более 100 эстонских инвесторов ожидают, что же будет с компанией, в которую они вложили 38 миллионов евро. Planet42 переживает финансовые трудности.

Более 100 эстонских инвесторов ожидают, что же будет с компанией, в которую они вложили 38 миллионов евро. Planet42 переживает финансовые трудности.