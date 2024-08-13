Сооснователи Planet42 Ээрик Оя (слева) и Мартен Оргна. Еще год назад они выплачивали себе 600 тысяч евро в год. Теперь их предприятие не может платить по кредитам. Фото: SHAUN SMITH www.studioski.co.za

115 миллионов евро повисли в воздухе. «Нет ощущения, что все кончено»

Более 100 эстонских инвесторов ожидают, что же будет с компанией, в которую они вложили 38 миллионов евро. Planet42 переживает финансовые трудности.

Хотя еще год назад сооснователь Planet42 Мартен Оргна говорил, что компании ничего не угрожает, поскольку у нее хороший денежный поток.

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