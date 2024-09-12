Схема, разработанная печально известным банкротным управляющим и адвокатом, рухнула

Банкротный управляющий: Какую цену мы назначим?
Владелец компании: Денег на нотариальные расходы особенно нет.
Банкротный управляющий: Он идет с ипотеками, так что цена не может быть слишком высокой. Не очень много, но так, чтобы нотариус не сильно обиделся.
Так семь лет назад владелец обанкротившейся строительной компании Bauschmidt Майт Шмидт и временный администратор компании Вели Краави рассуждали, как передать один объект недвижимости от дочерней компании материнской. В переписке с ними участвовал адвокат Шмидта Пауль Керес.