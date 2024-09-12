Деловые ведомости
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  • 12.09.24, 10:49

Схема, разработанная печально известным банкротным управляющим и адвокатом, рухнула

Работники K-Most, бывший член правления Георгий Берлин (слева), Виктор Мурашка и Сергей Беренко, а также Бруно Лилль (в центре) вчера на участке, который компания вернула после семи лет судебных разбирательств.
Банкротный управляющий: Какую цену мы назначим?
Владелец компании: Денег на нотариальные расходы особенно нет.
Банкротный управляющий: Он идет с ипотеками, так что цена не может быть слишком высокой. Не очень много, но так, чтобы нотариус не сильно обиделся.
Так семь лет назад владелец обанкротившейся строительной компании Bauschmidt Майт Шмидт и временный администратор компании Вели Краави рассуждали, как передать один объект недвижимости от дочерней компании материнской. В переписке с ними участвовал адвокат Шмидта Пауль Керес.

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