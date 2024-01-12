Дело банкротного управляющего, обвиняемого в хищении огромной суммы, наконец-то будет передано в суд

Новый год и Рождество: как не разориться на праздниках?

В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?

В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?