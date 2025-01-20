Жильцов нового комплекса, построенного кредитным кооперативом, преследуют дефекты

Жители рядного дома, построенного дочерней компанией Тартуского кредитно-сберегательного общества, столкнулись с десятками дефектов, которые застройщик за несколько лет так и не устранил.
- Марго Метсоя, переехавший в новый жилой комплекс в Хааслава несколько лет назад, показывает самодельную крышку, заменяющую люк канализационного колодца. Это одна из проблем, о которой владельцы долго говорили застройщику. Foto: Jassu Hertsmann
Марго Метсоя был одним из первых, кто заселился в рядный дом в Хааслава Тартуского уезда весной 2022 года. «При заселении выявились недостатки, их устранение оказалось сложным», – сказал Метсоя, разочаровавшийся в застройщике. «Отношение наплевательское – деньги ведь уже получены. Мы рассматриваем возможность подачи в суд», – заявил он.
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