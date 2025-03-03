Назад 03.03.25, 06:00 На ферме в Вильяндимаа рождаются помощники овцеводов. «Люди как будто радуются, убивая волков»

Француз Жереми Тран-Сбрэ нашел дом своей мечты в Вильяндимаа, хотя изначально хотел переехать в Финляндию. Уже через несколько месяцев на его эстонской ферме родятся щенки, способные в будущем защищать овец и коз от волков. Тран-Сбрэ удивлен, что эстонские фермеры не используют собак, чтобы охранять своих животных от волков, как это делают в Румынии и Франции.

По словам Тран-Сбрэ, убийство волков в нашей стране перешло всякие границы. «Это безумие! - говорит он. - Когда я пять лет назад приехал в Эстонию, меня предупредили, что здесь много волков. «Ну и замечательно», - сказал я, посмотрев на них. А затем их начали беспардонно убивать».