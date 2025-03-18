Назад 18.03.25, 08:43 «Нелегально», – говорит финская полиция. Казино с эстонской лицензией нарушают правила игры «Pyöräytä Pelikaani turbiini», – призывает онлайн-казино повернуть колесо удачи. Pelikaani, Jokeri, Buumi и Slotti – лишь некоторые онлайн-казино, которые получили лицензию в Эстонии, но ориентированы на любителей азартных игр в Финляндии. При этом финское законодательство запрещает казино из других стран нацеливаться на финскую аудиторию, заявляет полиция соседней страны.

На финский рынок активно ориентируются почти 70 онлайн-казино и букмекерских сайтов с эстонской лицензией, подсчитал Äripäev. Эти сайты управляются 20 различными компаниями, что составляет половину всех фирм, получивших эстонскую лицензию. «По нашим ощущениям, как минимум половина компаний с лицензией на дистанционные азартные игры не ориентируются на эстонский рынок», – говорит главный консультант по налогу на азартные игры Налогово-таможенного департамента Эстонии Ранно Аэднурм.

В основном речь идет о компаниях, зарегистрированных на Кипре или Мальте, чьи реальные бенефициары скрыты за несколькими уровнями владения. Эстония намеренно сохраняет низкий налог на азартные игры, чтобы привлечь к себе такие фирмы, управляющие казино.

Нарушая финские правила

Если в Эстонии не видят особой проблемы в том, что онлайн-казино с местной лицензией ориентируются на Финляндию, то финны смотрят на это иначе.