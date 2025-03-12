Роскошь в Старом городе: в новом отеле на детали ушло 75 миллионов евро

«Наш отель создан для самых взыскательных гостей, он невероятно эксклюзивен... но двери открыты для всех!» – так звучит обещание нового бутик-отеля экстра-класса, который откроется уже на следующей неделе в Старом городе Таллинна.
Переступая порог The Burman Hotel, сразу же попадаешь в классический образец арт-деко: золото, симметричные узоры, функциональный ностальгический футуризм, местами – элементы югендстиля. Все продумано до мельчайших деталей. В Эстонии такой уровень эстетики – редкость, а мыслить столь масштабно удается не каждому, именно поэтому пришлось привлечь на помощь иностранных экспертов, говорят хозяева, пригласившие журналистов полюбоваться отелем.
Один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар тут же поправляет себя, когда говорит: «Мы продаем здесь впечатления. Нет, наверное, слово "продажа" не совсем подходит, когда речь идет об эмоциях».
Получение впечатлений здесь может обойтись в круглую сумму, а сами создатели отеля вложили в него поистине астрономические 75 миллионов евро. Во время пресс-тура журналисты не раз спрашивали, на что именно ушли все эти деньги. Ответ всегда был один и тот же: «Посмотрите на эти детали!»
Что ж, давайте посмотрим на детали.
- Один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар (в розовом) приветствует гостей. Foto: Liis Treimann
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