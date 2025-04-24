С треском лопнувший Eesti Areng требует у бывшего руководителя деньги

Представитель Eesti Areng Марко Каэвандо (на переднем плане) и банкротный управляющий Мартин Крупп на судебном заседании. В ходе судебного спора противоположная сторона выдвинула подозрение в подделке документов. «Этот аргумент кажется абсурдным любому здравомыслящему человеку», — считает Каэвандо.
Foto: Andras Kralla
У КСО насчитывается долгов на общую сумму около 15 миллионов евро. Свои деньги требуют примерно тысяча человек. Сорокин, которому теперь запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, должен вернуть гораздо меньшую сумму.
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Банкротный управляющий Мартин Крупп обеспокоен тем, что вкладчики пресловутого кредитно-сберегательного общества Eesti Areng становятся нынче предметом насмешек. Ничего смешного здесь нет, уверен Крупп: деньги простых людей привлекаются учреждениями, над которыми не властны ни сами вкладчики, ни государство.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.