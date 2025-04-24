Деловые ведомости
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  • 24.04.25, 08:58

С треском лопнувший Eesti Areng требует у бывшего руководителя деньги

Суд вскоре решит, придется ли бывшему руководителю кредитного-сберегательного общества Eesti Areng Максиму Сорокину раскрыть кошелек.
Представитель Eesti Areng Марко Каэвандо (на переднем плане) и банкротный управляющий Мартин Крупп на судебном заседании. В ходе судебного спора противоположная сторона выдвинула подозрение в подделке документов. «Этот аргумент кажется абсурдным любому здравомыслящему человеку», — считает Каэвандо.
  • Представитель Eesti Areng Марко Каэвандо (на переднем плане) и банкротный управляющий Мартин Крупп на судебном заседании. В ходе судебного спора противоположная сторона выдвинула подозрение в подделке документов. «Этот аргумент кажется абсурдным любому здравомыслящему человеку», — считает Каэвандо.
  • Foto: Andras Kralla
У КСО насчитывается долгов на общую сумму около 15 миллионов евро. Свои деньги требуют примерно тысяча человек. Сорокин, которому теперь запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, должен вернуть гораздо меньшую сумму.
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