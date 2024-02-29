Эпицентр

Кристель Хярма

29 февраля 2024 в 10:28









«Я не знаю, что еще соврать, где, как?» У вкладчиков постоянно забирали сбережения

С помощью лжи у вкладчиков создали впечатление, что кредитно-сберегательное общество работает успешно. Но все это была показуха. Фото: Andras Kralla

«Мы нашли, где взять деньги», – говорит осужденный в январе 2020 года Илья Дягелев своему юристу и бухгалтеру кооператива в своем офисе, не зная, что полиция подслушивает его разговоры.

У Дягелева в запасе новый план, как показать печально известный кооператив ERIAL более сильным.

Днем ранее бухгалтер ERIAL Кристина Ковалевич предложила Дягелеву способ, как «отменить» убыток дочерней компании по разработке недвижимости Erial Kinnisvara в размере 200 000 евро.