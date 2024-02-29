«Я не знаю, что еще соврать, где, как?» У вкладчиков постоянно забирали сбережения
С помощью лжи у вкладчиков создали впечатление, что кредитно-сберегательное общество работает успешно. Но все это была показуха.Фото: Andras Kralla
«Мы нашли, где взять деньги», – говорит осужденный в январе 2020 года Илья Дягелев своему юристу и бухгалтеру кооператива в своем офисе, не зная, что полиция подслушивает его разговоры.
У Дягелева в запасе новый план, как показать печально известный кооператив ERIAL более сильным.
Днем ранее бухгалтер ERIAL Кристина Ковалевич предложила Дягелеву способ, как «отменить» убыток дочерней компании по разработке недвижимости Erial Kinnisvara в размере 200 000 евро.
Описания взяты из судебного решения по делу Ильи Дягелева и других участников инвестиционного мошенничества и присвоения средств кооператива ERIAL.
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Жизнь криптоброкеров станет в разы сложнее: «Свобода без ответственности — это анархия»
Жизнь компаний, предлагающих криптоброкерские услуги в Эстонии, существенно усложнится. Само открытие бизнеса вскоре обойдется в пару десятков тысяч евро.
Жизнь компаний, предлагающих криптоброкерские услуги в Эстонии, существенно усложнится. Само открытие бизнеса вскоре обойдется в пару десятков тысяч евро.
Крупнейший балтийский туроператор значительно увеличил прибыль
Novaturas, крупнейший туроператор в странах Балтии, получил в прошлом году прибыль в размере 3,7 млн евро.
Novaturas, крупнейший туроператор в странах Балтии, получил в прошлом году прибыль в размере 3,7 млн евро.
Кадри Куллман: предприниматели в почете или под подозрением?
Особенно сейчас государство должно доверять предпринимателям и относиться к ним как к партнерам, а не как к потенциальным мошенникам, пишет Кадри Куллман, предпринимательница и член Правой партии.
Особенно сейчас государство должно доверять предпринимателям и относиться к ним как к партнерам, а не как к потенциальным мошенникам, пишет Кадри Куллман, предпринимательница и член Правой партии.
Кадри Куллман: предприниматели в почете или под подозрением?
Особенно сейчас государство должно доверять предпринимателям и относиться к ним как к партнерам, а не как к потенциальным мошенникам, пишет Кадри Куллман, предпринимательница и член Правой партии.
Особенно сейчас государство должно доверять предпринимателям и относиться к ним как к партнерам, а не как к потенциальным мошенникам, пишет Кадри Куллман, предпринимательница и член Правой партии.
Олле Хорм, покидающий пост руководителя Atria: «Я не думал, что это возможно»
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Олле Хорм, покидающий пост руководителя Atria: «Я не думал, что это возможно»
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.