Julianus Inkasso: современная инкассо-фирма близка к ИТ-предприятию

Какое-нибудь десятилетие назад взыскание долгов представляло собой физическое появление коллектора, однако цифровая революция привела к серьезным изменениям и в повседневной работе инкассо-фирм. Коллекторская фирма должна заниматься и технологической деятельностью, поскольку эффективно взыскать долги без информационных технологий не удастся, говорит Оливер Маркварт, глава крупнейшей коллекторской компании Julianus Inkasso.

Коллекторская компания Julianus Inkasso имеет прямую ссылку на регистр населения, который предоставляет необходимые данные о должниках. Фото: Julianus Inkasso

Он отметил, что лишь самые мелкие коллекторские компании могут обойтись без специальных программ. Достигая определенного объема работы, они должны наращивать производительность с помощью машин. Julianus Inkasso имеет собственный ИТ-отдел, который разрабатывает приложения и системы интеграции данных для нужд коллекторских компаний.

С их помощью такая фирма, например, получает прямой доступ в регистр народонаселения, где можно найти необходимые данные должника. Создано также подключение к отделу распоряжений о взыскании в Хаапсалу, куда можно всего одной кнопкой отправить хоть 500 судебных дел. Почти 40% всех заявлений о взыскании долга, поданных в Эстонии, представляет Julianus Inkasso.

«Логическая цепь нашей собственной разработки подсказывает роботу, в какой момент нужно проделать определенные действия по востребованию конкретного долга. Робот принимает во внимание профиль должника, его платежную историю, выполнение обещаний, размер и давность долга, а также множество других значимых переменных, вплоть до родного языка и семейного положения, и на этой основе принимает решение о том, по какому каналу связи и какое сообщение следует отправить должнику. Мы подсчитали, что ежедневно выполняем более 20 000 действий по нерешенным требованиям, а это возможно только благодаря автоматизации большинства операций, протекающих сейчас, так сказать, в фоновом режиме. Конечно, к ним нужно добавить классическое долговое производство, в рамках которого коллектор общается с должником, убеждает его, заключает соглашения о выплате и контролирует их исполнение», – объясняет Маркварт.

Ни для кого не секрет, что люди в Эстонии все чаще предпочитают иметь дело с машинами, а не с другими людьми. Компания Julianus учла эту тенденцию, открыв среду самообслуживания, которая позволяет, нажав на ссылку в электронном письме или SMS, сразу перейти в интернет-банк, где уже заполнено платежное поручение и остается лишь подставить подпись. Если на счете должника на этот момент нет запрошенной суммы, он может здесь же в самообслуживании заключить договор о рассрочке платежа, задав реалистичный ежемесячный платеж и сроки выплат. После этого перед наступлением срока робот будет каждый раз напоминать, что долг платежом красен.

Житель Эстонии никогда не был так богат. Но у него никогда не было и столько долгов!

По словам Макрварта, Эстония никогда не так не процветала, как в наши дни, но этому сопутствует обеспокоенность: люди с высоким доходом получают больше кредитов, в результате чего средняя сумма долга на человека быстро растет. А это, в свою очередь, означает и большую сумму долга на момент наступления личного форс-мажора.

Директор крупнейшей в Эстонии инкассаторской компа-нии julianus inkasso juhataja Оливер Маркварт Фото: Julianus Inkasso

Золотое правило запуска производства по взысканию задолженности, по мнению коллекторской компании, можно сформулировать так, что по истечении месяца со срока оплаты, т.е. после 1–2 напоминаний или электронных писем, пора поручить общение с должником инкассо-фирме. Чем раньше вы это сделаете, тем выше вероятность погашения долга.

В то время как крупные компании, больницы, держатели парковок и кредитные компании, как правило, заключают договор с коллекторскими компаниями и их требования быстро поступают в производство, средние и малые предприятия в Эстонии, как правило, обращаются к специалистам слишком поздно. «Мы можем видеть, как день за днем утекает драгоценное время, и должник успевает оставить компанию без денег, лишив платежеспособности. Это относится в первую очередь к мелким компаниям, не имеющим специальной структуры для работы с должниками и в то же время связанным со своими партнерами давними личными отношениями. Когда они, наконец, являются со своей проблемой к нам, все поезда обычно уже ушли, мы не всегда способны добыть их деньги как из-под земли».

Золотое правило запуска производства по взысканию задолженности, по мнению коллекторской компании, можно сформулировать так, что по истечении месяца со срока оплаты, т.е. после 1–2 напоминаний или электронных писем, пора поручить общение с должником инкассо-фирме. Чем раньше вы это сделаете, тем выше вероятность погашения долга.

Кстати, пользоваться средой самообслуживания для ведения долговых дел могу не только должники – кредиторы тоже могут заключить договор и предъявлять свои требования через интернет. Кроме того, среда самообслуживания позволяет следить за ходом текущего производства клиента. Взыскание по международным долговым требованиям тоже можно поручить Julianus. Компания имеет представительства в Риге и Вильнюсе. Помимо этого, активная партнерская сеть Julianus охватывает 180 стран мира.

Этой весной компания Julianus Inkasso отмечает 25-ю годовщину своей деятельности, являясь сегодня лидером рынка по обороту не только в Эстонии, но и в странах Балтии. За ее историю обработано более 2 миллионов требований и возвращено клиентам в общей сложности 290 миллионов евро. Сегодня в Julianus работает чуть более ста человек, половина из них – в эстонском офисе.

В прошлом году компания, которая в течение последних восьми лет только наращивала оборот, вернула кредиторам рекордные 37 с лишним миллионов евро, взяв рынок штурмом. Свой вклад в этот рост, безусловно, внесло и присоединение к концерну Julianus компании Castovanni OÜ, и приобретение им в прошлом году предприятия AS Lowell Estonia, которое ранее называлось AS Lindorff. К настоящему времени обе компании влились в состав Julianus Inkasso и будут продолжать свою деятельность под этим брендом.

Маркварт отмечает, что работу в инкассо-фирме, конечно, легкой не назовешь, поэтому они очень высоко ценят своих специалистов. «На рождественском корпоративе мы в очередной раз выразили признательность старейшим сотрудникам – было очень приятно видеть вокруг людей, которые работают здесь уже 5, 10, 15 и даже 20 лет! Все они знают свое дело вдоль и поперек, а с другой стороны всегда готовы к переменам, поскольку наша сфера деятельности модернизируется и ускоряется с каждым годом. Чтобы выдерживать конкуренцию, нужно идти в ногу со временем, и это касается всех наших сотрудников. Спасибо всем!»

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