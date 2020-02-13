Компания Vipex в свое 30-летие представляет тренды 2020 года в дизайне интерьера

Салон интерьера Vipex заметно отличается от других, причем отличий сразу три: здесь выложено наибольшее количество образцов, многие товары можно сразу получить на складе, а еще здесь представлена коллекция эстонского искусства.

Графика на керамической плитке Кролики Боб и Бобек – герои графической плитки дизайна чешского бренда RAKO (автор Владимир Иранек), прославившегося своими маскотами для чемпионата мира по хоккею 2015 года.

Семейная фирма Vipex первой стала импортировать в Эстонию керамическую плитку и сантехнику напрямую из Европы, и было это в 1990 году. К этому времени начатая пять лет назад перестройка привела к краху советской системы. Появилась и стала распространяться предпринимательская деятельность, цены росли, инфляция была безумной, дефицит материалов тотальным, а строительные проекты все более масштабными. Это был самый подходящий момент для того, чтобы создать фирму, занимающуюся оптовой торговлей строительными материалами. Архитекторы и строители активно опробовали появляющиеся на рынке новые материалы и технологии и немедленно применяли все это на объектах.

Vipex идет в ногу с трендами

Год спустя, после восстановления независимости Эстонии, вся страна еще была охвачена эйфорией, но вскоре наступило отрезвление. Несмотря на трудности адаптации к новым правилам, экономика начала расти, и уже в 1995–1998 годах произошел первый настоящий строительный бум. Проявлением нового капиталистического порядка стало массовое строительство бистро, сверкающих автосалонов, просторных супермаркетов, монументальных банков, гостиниц и всевозможных офисов. Стали появляться виллы, отдельные рядные и малоквартирные дома, а также первые коттеджные поселки. Потребность в строительных материалах неуклонно росла, и далее бизнес Vipex развивался уже в соответствии с преобладающими трендами эстонской экономики и мирового дизайна интерьера.

Керамическая плитка говорит о вторичном использовании

Промышленная керамика в своем развитии стремится соответствовать актуальному во всем мире экологическому движению. Это все чаще означает создание имитаций различных натуральных материалов. Современная плитка настолько хорошо научилась подражать рисунку натурального и композитного камня, металла, дерева и стекла, что может обмануть даже профессионала. Кроме того, плитку сравнительно легко установить, она дешевле и проще в уходе, а также бесспорно экологичнее, чем синтетические материалы. Многие производители акцентируют экологичность керамической плитки, что существенно при долгом сроке службы, а кроме того, все чаще находят для старой плитки всевозможное вторичное применение.

Идею вторичного использования пропагандирует даже рисунок плитки, воспроизводящий потертую старую краску или ржавый металл. Есть также «разбитая и склеенная» плитка с акцентом именно на починке, продолжении эксплуатации и запуске нового жизненного цикла списанной вещи.

Обои теряют позиции

Еще один современный тренд – поддержка движения DIY (сделай сам). Керамическая плитка растет в размерах, одновременно становясь настолько тонкой, что ее можно клеить прямо поверх старого слоя. При желании каждый может сделать это самостоятельно, и продвинутые компании посвящают покупателя во все необходимые тонкости. Кроме того, они рекомендуют использовать крупную плитку для изготовления мебели и демонстрируют образцы таких идей.

При этом установка плитки максимального размера (160 х 320 сантиметров, толщина 5–6 мм) требует специальной техники и технологии и обязательно должна выполняться профессионалом.

2 фото Керамическая плитка как полноценный элемент дизайна Крупноформатная плитка итальянского бренда ALFALUX под названием Space – это акварель с просвечивающим сквозь ветви деревьев геометрическим узором, образующими единый мотив.

Искусство в быт!

Еще одна новая тенденция – нанесение на керамическую плитку художественных произведений или прикладных композиций, которые привносят в помещение атмосферу искусства и используются в том числе в жилой комнате или спальне. Вышивка крестиком, изразцы, акварель или графика представлены в виде маленьких 14 х 14 см шестиугольных плиток, ромбов или гигантской (160 х 320 см) плитки, которая может использоваться для стен, пола, мебели – где угодно, фантазию ничто не ограничивает. Эта идеология отлично подходит Vipex, что сразу заметно по светлому салону фирмы, служащему одновременно художественной галереей. В экспозиции салона рядом с широким ассортиментом товаров представлена живопись и графика эстонских художников. Не иначе как из любви владельца салона к искусству здесь два года назад была организована выставка работ известного художника, шаржиста Айвара Юхансона, ставшая запоминающимся культурным событием. Почему же не предложить клиентам искусство, воплощенное в керамической плитке?

Еще одна новая тенденция – нанесение на керамическую плитку художественных произведений или прикладных композиций, которые привносят в помещение атмосферу искусства и используются в том числе в жилой комнате или спальне.

Новый дизайн, порожденный теснотой

Последние тренды в дизайне жилых помещений тоже отражают бережливость и экологический подход. Одна из причин этого заключается в ставшей для Запада общей тенденцией тесноте мегаполисов. Простор – это роскошь, так что уже совершенно обычно совмещение кухни с гостиной и кабинетом или интеграция ванной комнаты в спальню. Несколько десятилетий назад знаменитый итальянский дизайнер Антонио Читтерио разработал новый принцип дизайна спальни со встроенной ванной комнатой. Он разделил помещение на три зоны: первая – санузел с душевой кабиной и сантехникой, вторая – релаксационная зона с джакузи и третья – собственно спальня. У нас вторая зона зачастую считается бессмысленным расточительством, так что ее исключают совсем либо объединяют с первой зоной. Другим следствием недостатка пространства стало проявление все большего количества многофункциональных предметов, разработка которых – отличная почва для рождения множества интересных дизайнерских идей. Так, радиатор в ванной комнате одновременно служит вешалкой для одежды, светильник – зеркалом или тумбы – ящиками, комбинации можно перечислять до бесконечности.

Последнее слово технологии

Набирают популярность смесители из тонированного в массе металла, отличительная особенность которых состоит в том, что царапины на поверхности практически незаметны. Сейчас для смесителей в моде вариации бронзового, а также черный, темно-зеленые, серые и белые оттенки.

Хит сезона – смеситель с РVD-покрытием. Процесс физического осаждения паров (PVD) – одна из самых зеленых из доступных в настоящее время технологий, потому что покрытие наносится без образования опасных сопутствующих продуктов, характерных для других вариантов. Такие смесители долговечны, гипоаллергенны и максимально экологичны.

Актуальные черные смесители: Ванная комната со смесителем и душевой кабиной из черной нержавеющей стали совместного производства голландского бренда JEE-O и дизайнерского дуэта Grand & Johnson представляет собой образчик радикального минимализма.

Эпилог

Vipex стремится предоставлять клиентам профессиональное обслуживание и сопровождать выкладку образцов в салоне информацией о новаторских разработках и технологических тенденциях. Чтобы лучше узнать потребности клиентов, компания Vipex организовала исследование трендов дигитализации совместно с Ассоциацией архитекторов интерьера Эстонии и кластером цифрового строительства Digitaalehituse klaster. Исследование призвано выявить потребности архитекторов зданий, архитекторов интерьеров и дизайнеров, а также их ожидания в части ассортимента отделочных материалов и предметов интерьера для эффективной и комфортной организации их работы.