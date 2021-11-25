С «Деловыми» по жизни!

27 ноября «Деловым ведомостям» исполняется 25 лет. Накануне дня рождения мы решили поговорить с читателями, которые выписывают наше издание уже четверть века. Какие изменения за эти 25 лет произошли в их жизни и бизнесе? И что они пожелают "Деловым ведомостям"?

167 людей и компаний выписывают «Деловые ведомости» с 1997 года по сей день - кто-то с паузами, а кто-то непрерывно.

Райво Варе: нельзя полагаться на инерцию

C 1996 по 1999 год Райво Варе был министром дорог и связи и поэтому неоднократно появлялся на первой полосе ДВ.

Райво Варе, экономический эксперт и специалист по транзиту, занимал несколько министерских постов. В 1996 году, когда вышел первый выпуск «Деловых ведомостей», был министром дорог и связи. Подписан на ДВ все эти годы с перерывами.

25 лет проскочили как один миг. С другой стороны, происходило немало событий: с этой точки зрения, это время было очень интересным, как и любой переходный период

С тех пор я участвовал в нескольких крупных проектах - например, выводе на биржу Eesti Telekom. Это дало вам (журналистам – ред.) работу и хлеб, потому что такие крупные процессы всегда вызывают большой общественный резонанс.

Затем я пошёл в транзитный бизнес – как вы знаете, руководил предприятием Pakterminal. После был директором по развитию Эстонских железных дорог - опять же, это было время перемен, как у Цоя. И если в песне говорится о желании перемен, то тут, за эти два с половиной десятка лет, мы их осуществили. И на личном уровне, и на общественном.

В советской системе Эстония всё-таки считалась передовой республикой, но по сравнению с европейским уровнем мы, конечно, сильно отставали. Тот рывок, который мы сделали, на сегодняшний день привёл к тому, что мы вышли на такой уровень благосостояния, когда нам уже урезают суммы помощи на исследования со стороны ЕС.

Если в песне Цоя говорится о желании перемен, то тут, за эти два с половиной десятка лет, мы их осуществили. Райво Варе

У нас создался на удивление сильный имидж ИТ-государства. Совершенно однозначно это перебор с точки зрения фактического состояния дел. Но с другой стороны – это показательно, потому что прогресс действительно достигнут неожиданно большой. Кроме того, каждая страна должна чем-то выделяться. Возможно, с экономической точки зрения нужно выделяться только в одной-двух сферах: как у швейцарцев – банки и сыр.

Сфера IT - это прогрессивно, потому что она связана с будущим экономики и общества. А почему в Эстонии создалась такая хорошая диспозиция? Потому что в своё время сделаны правильные решения, которые тогда вызывали очень много сомнений в обществе.

Широкая публика сомневалась, а караван шёл дальше, потихонечку набирал силу. Теперь мы уже во многом живём по инерции и не готовы к инновациям на уровне общества - это меня смущает и беспокоит.

Любое общество, любую экономику тянут за собой пионеры, люди с передовым мышлением: они готовы где надо рисковать и энергично тащить свой бизнес, и за этим тянется всё остальное. Это где-то 15-20% от общества.

Предыдущее поколение потихонечку отходит на покой - положено по возрасту. Следующее поколение, которое их замещает, росло и развивалось в других условиях. Для первого поколения это были условия очень большой неопределённости и очень больших рисков, но и большой энергии. У следующего поколения было уже меньше рисков, требовалось меньше энергии, но они в какой-то степени заполнили командные высоты. Оказалось, что единственный выход для следующего поколения - это стартапы. К счастью, он оказался очень удачным, во всяком случае пока. А следующему поколению будет уже сложнее, хотя сейчас уже задана инерция стартапов, и в этом сегменте ещё достаточно пространства.

Теперь мы уже во многом живем по инерции и не готовы к инновациям на уровне общества - это меня смущает и беспокоит. Райво Варе

В ближайшие 25 лет всё будет зависеть от того, насколько гибкими мы будем. У малых обществ есть преимущество – они могут быстро и гибко реагировать на изменения, если захотят.

Почему читаю ДВ? У вас много переводных материалов, но есть и оригинальные, интересные статьи – вы изучаете русскоязычный сегмент, про который Äripäev меньше пишет.

Елена Маслий: мудрый бизнесмен оглядывается на опыт других

Елена Маслий, владелец металлообрабатывающей компании RGR Фото: Андрас Кралла

Елена Маслий, владелец металлообрабатывающей компании RGR

24 января 2022 года мы отмечаем юбилей 30 лет нашего небольшого концерна RGR, в который входят, в том числе, RGR AS, RGR Metall и RGR Airon.

Металлобизнес RGR был основан моим отцом, Григорием Данилюком, который после распада СССР искал своё направление в открывшихся возможностях предпринимательства. Поскольку на территории Бетонного завода, приватизированной RGR AS, располагался цех изоляции труб, пришла идея попробовать себя в металлоторговле. Первый вагон швеллера и уголка пришёл из Латвии. Новый вид деятельности хорошо развивался, в связи с чем в 1998 году была зарегистрирована компания RGR Metall OÜ. В начале 2000-х у концерна появилось ещё одно направление – металлопроизводство, которое легло в основу компании RGR Airon OÜ. Сегодня мы предлагаем услуги по резке газом, плазмой, водой, а также гибку, сварку, производим металлоконструкции.

Как и в прежние времена, видим большой потенциал и у нашего бизнеса, и у отрасли в целом. Машиностроение - одно из ключевых направлений эстонской экономики, мировая потребность в металлах не уменьшается. Предполагаем, что с переходом на зелёную энергетику будет происходить только рост объёмов и цен. Другая сторона медали и вечный вопрос в нашей отрасли – проблемы с рабочей силой. Квота на использование иностранных работников настолько мизерна, что на всех не хватает.

Секрет долгой истории наших компаний - в гибкости, доброжелательности, направленности на клиента и заботе о сотрудниках. И в этом нет ничего сверхестественного. Для любого звена компании важно хорошо делать свою работу.

Люблю читать «Деловые ведомости» за то, что нахожу в них истории успеха эстонских компаний и отдельных личностей. Придерживаюсь мнения, что мудрый бизнесмен в своей деятельности оглядывается на опыт других.

В последнее время создаётся впечатление, что средства массовой информации становятся всё более политизированными. Не стоит забывать, что демократия подразумевает разно­образие мнений. Елена Маслий

Мой совет «Деловым ведомостям» - сохранять достигнутый уровень популярности у людей бизнеса и публиковать разные точки зрения на любые проблемы. В последнее время создаётся впечатление, что средства массовой информации становятся всё более политизированными. Не стоит забывать, что демократия подразумевает разнообразие мнений.

Александр Окунев: девяностые и нынешнее время даже и сравнивать нечего!

Александр Окунев, основатель компании Tammuru Puit OÜ

Tammuru Puit – самый долгосрочный подписчик ДВ в пересчёте на дни: фирма выписывает газету 9255 дней с 1997 года. Компания основана в 1997 году, расположена в Пярнумаа и занимается производством деревянной мебели.

Сам я моряк, по специальности электромеханик, 25 лет ходил в море. В бизнесе пришёл в 90-е – как-то так получилось, надо было чем-то заниматься. Ко мне попали хорошие работники, которые умели делать мебель, и мы решили заняться её производством. Сначала отвозили в Петербург, потом начали ездить по всей Эстонии и развозить кровати, которые мы производили. Потом стали делать садовую мебель для шведских заказчиков. А потом снова перешли на кровати.

Все работники у нас постоянные – кто по 20, кто по 25 лет работает. В нашей фирме работает и моя дочь.

Сейчас заказов не хватает: буквально до августа всё было отлично, а в августе мы ушли в отпуск, после чего заказы прекратились. Думаю, это связано с подорожанием пиломатериала. Собираемся ли поднимать цены? По возможности, но сделать это не так-то просто!

Сейчас бизнес вести намного лучше, чем в 90-е. Как вспомню! (смеётся) Даже и сравнивать нечего. Сейчас всё прилично, а тогда по-другому было: я сам ездил, сам сдавал товар в магазины, меня знали, и я сам знал всех.

Читаю бумажную версию газеты: мне приятнее смот­реть глазами на бумагу. Это теплее как-то (смеётся). Есть очень интересные и полезные статьи – сразу не могу сказать конкретно, какие, но полезные вещи сто процентов есть. Интересны интервью – как люди работают, как дошли до своего уровня, и что происходит с экономикой.

Ольга Гудкова: молодому поколению надо передавать позитивный опыт

Ольга Гудкова, основатель йыхвиской компании Genateja, оказывающей бухгалтерские и консультационные услуги Фото: Частный архив

Ольга Гудкова, основатель йыхвиской компании Genateja, оказывающей бухгалтерские и консультационные услуги

Наша компания основана в 1993 году, сегодня в ней работает 4 человека. Эта фирма - моё детище, названа в честь моего папы.

По образованию я горный инженер-экономист, окончила Ленинградский горный институт. Любой экономист - это всегда бухгалтер, поскольку у экономистов в программе обучения есть бухучёт. Наша декан, которая нам читала этот предмет, говорила: девочки, бухучёт – это ваш будущий хлеб. Поэтому когда начался ветер перемен, мы все немножко стали бухгалтерами.

Среди тех, с кем мы работаем сейчас – всё больше людей, рождённых в 70-х, начале 80-х годов. Они, конечно, отличаются от тех, кто был в 90-х: у них полностью отсутствует советский опыт. Сегодня каждый клиент знает – если он попытается хитрить, получит один ответ: что посеешь, то и пожнёшь. И я рада, что клиенты – и те, кто постарше, и те, кто помоложе –реально меня слышат. Люди работают над собой, работают над тем, как нужно вести бизнес, что вести его нужно честно не только с государством, но и со своими партнёрами.

Если мы говорим о 90-х – это был мрак, тьма. У нас не было другого выбора, нас поставили в такие рамки. И мы с достоинством это пережили. Сегодня нам по 60, и мы уже другие. У нас есть опыт негатива и опыт позитива - как жить хорошо. И вот этому хорошему мы стараемся научить других.

Люди работают над собой, работают над тем, как нужно вести бизнес, что вести его нужно честно не только с государством, но и со своими парт­нёрами. Ольга Гудкова

Газета – тоже мой учитель. Почему все эти годы я так настойчиво её выписываю? Раньше интернет не был распространён. Где-то надо было брать информацию. Что творится на бирже? Как меняется курс? Это сейчас мы всё можем найти в интернете, а раньше этого не было. Клиенты занимаются продажей акций, сейчас занимаются криптовалютой. Они задают мне вопросы. И несмотря на то, что я очень много учусь и постоянно повышаю квалификацию, я всё равно должна быть в курсе. Сейчас у меня есть возможность читать ДВ в электронном виде, но всегда приятно почитать бумажную газету. Те люди, о которых вы пишите – о них тоже важно знать. Кто нам ещё про них расскажет, как не вы?

Евгений Черноморов: эффективность играет всё большую роль

Евгений Черноморов, малый акционер и член правления компании Magma AS, занимающейся строительством тепловых трасс, а также монтажом газотрасс, энергетического оборудования и технологических трубопроводов

Евгений Черноморов, малый акционер и член правления компании Magma AS, занимающейся строительством тепловых трасс, а также монтажом газотрасс, энергетического оборудования и технологических трубопроводов

Нашу компанию 30 лет назад основал мой отец Валерий Черноморов. В студенческие годы я начал перенимать опыт отца, вникать в бизнес. После его смерти в 2015 году продолжил самостоятельно вести деятельность компании вместе с сестрой и компаньоном.

С каждым годом всё большую роль в нашем бизнесе играет эффективность труда (и твоя личная, и коллектива), ИТ-технологии (чтобы достигать той самой эффективности), наличие сертифицированной системы управления качеством и компетентного, опытного персонала. Надёжные коллеги, квалифицированные специалисты и сплочённый коллектив помогают быть конкурентоспособными и развиваться дальше. Со многими клиентами сотрудничаем уже десятилетиями - считаю, что это хороший показатель

Из «Деловых ведомостей» всегда получаю самую свежую и интересную информацию о происходящем в бизнесе в Эстонии и мире. Поздравляю газету с юбилеем: продолжайте так же нас радовать новостями и другим спектром услуг (форумы, обучение и т.д.). Пусть круг ваших читателей растёт с каждым годом!