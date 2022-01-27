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27 января 2022 в 16:28 Поделиться:









Эстонские рыболовецкие суда предлагают достойную работу в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах

Reyktal AS, эстонская рыболовная компания с 24-летней историей, ловит креветок, черного палтуса и атлантическую треску в Баренцевом море и Атлантическом океане с помощью двух морозильных траулеров и одного судна меньшего водоизмещения. В ту же группу компаний входит Reval Seafood OÜ, располагающая одним морозильным траулером.

Reyktal занимается дальним ловом с 1997 года, а в 2012 году компания совместно с датским партнером учредила дочернюю фирму Reval Seafood. По словам Мати Саревета, члена правления компании, это сложная, но увлекательная и хорошо оплачиваемая работа на корабле в окружении стихии. «Первые годы работы были трудными, а вот последние 15 лет дела шли с коммерческой точки зрения очень хорошо из-за растущего глобального спроса и сокращения предложения, – рассказывает Саревет, – Наши суда вылавливают в общей сложности около 10 000 тонн морепродуктов в год, обработка рыбы и креветок происходит прямо на борту. Это дает нам преимущество: мы отправляем упакованную рыбу и приготовленных креветок из порта напрямую в розницу, минуя обработку на берегу, двойную погрузку, транспортировку и другие процессы».

Reyktal и Reval Seafood продают свою продукцию преимущественно в Исландию, Норвегию, Швецию, Данию и Китай. «За годы работы компании мы продавали рыбу и креветки и в другие страны, но сегодня именно эти рынки – основные. В Исландии у нас есть партнер, который занимается маркетингом и продажами уже 40 лет, и мы хорошо известны благодаря активной сбытовой политике», – говорит Саревет.

Дальним ловом в компании занимаются примерно 20 человек на судно, а это означает, что в море постоянно находятся около 50 человек. Помимо этого, в сезон мы нанимаем моряков через агентства. Работа на борту состоит из промысловых рейсов, которые обычно проводятся сериями по 2–6 раз. Продолжительность одного рейса составляет 3-4 недели, и все это время работники не сходят на сушу. При этом работа на борту автоматизируется: компьютеры управляют тралами и лебедками, автоматизированы сортирующие рыбу машины и линии. Корабль большой, в трюме помещается и склад, и траловые ремонтные мастерские.

Заработная плата и условия соответствуют требованиям международного рынка.

«Сегодня наша главная проблема – нехватка рабочей силы, – признается член правления, – Средний возраст работников растет. При этом в нашей команде есть люди, которые проработали на этих судах все 24 года деятельности компании! А молодежи приходит мало. Работа в море тяжелая, хотя и очень хорошо оплачивается. Однако быть вдали от семьи в течение нескольких месяцев – это только для сильных людей. Конечно, работа в море требует профессиональной подготовки, которая подтверждается соответствующим дипломом. И хотя Эстонская морская академия ежегодно выпускает порядка 50 штурманов, которые подошли бы нам по специальности, но они не часто обращаются в нашу компанию. Тем не менее, мы с 2008 года сотрудничаем с Морской академией Taltech и с удовольствием берем практикантов».

Он добавил, что условия жизни и отдыха на борту очень хорошие, просто многих пугает работа в арктическом климате и долгие отлучки из дома. «Средний возраст наших кораблей составляет 15 лет. Мы предлагаем возможность в свободное время посещать тренажерный зал и сауну, вместе проводить время в комнате отдыха с телевизором, предоставляем хорошее питание. На борту есть спутниковый интернет. А для людей, любящих экстремальные природные условия, работа на нашем корабле – именно то, что нужно: полярные дни и ночи, в снежную и холодную зиму по льду рядом с кораблями гуляют белые медведи... такое не каждый день увидишь!»

Reyktal очень аккуратно выплачивает зарплату и всегда занимает первые места в рейтинге зарплат по версии Äripäev. «Международная конкуренция за работников вывела рынок на такой уровень заработной платы, какого моряк никогда не сможет достичь, работая на материке. А у тех, кто выучился на штурмана, есть возможность расти – например, стать старпомом и капитаном, – добавил Саревет, – В экономическом плане у нас все очень хорошо, проблем с выплатой зарплаты нет, трудовых споров за последние 15 лет не было. Скорее наоборот: профсоюзы, конечно, проявляли интерес к нашей компании, но потом убедились, что здесь им отстаивать нечего – условия труда очень хорошие, заработная плата достойная».

Основные промысловые районы для рыболовецких судов — Баренцево море, Северо-Западная Атлантика и Северный Ледовитый океан, воды Шпицбергена, Гренландии и Канады. В 2013 году креветочный промысел компании сертифицирован MSC, а это означает, что деятельность Reyktal и Reval Seafood соответствует всем требованиям устойчивого рыболовства. В прошлом году, в сотрудничестве со специалистами здравоохранения, правление компании разработало процедуры по профилактике коронавируса, которые включали санитарные меры при смене экипажа и других действиях судовых команд. Так что на судах инфекции нет.