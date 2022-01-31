Юбилей

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31 января 2022 в 16:00 Поделиться:









В юбилейном году Harmet создаст 100 новых рабочих мест

Сотрудники Harmet с самым большим стажем работы на новой фабрике. Фото: Рауль Меэ

Компания Harmet, известная своими качественными модульными строениями, элементами домов, металлоконструкциями и строительными утеплителями, отмечает свое 30-летие. В чем секрет долголетия компании? По словам руководства, это желание работать, толковые сотрудники и хорошая атмосфера в коллективе всех шести заводов компании в Эстонии и Финляндии.

Председатель правления Тоомас Калев работает в Harmet с самого начала деятельности компании. «Я помню тот день, когда мы начали работу – в старом ангаре. Привели в порядок один угол, поставили туда первый модуль и приступили к работе, вдвоем или втроем, вручную», – вспоминает Калев, – А теперь мы работаем на международном уровне, у нас множество партнеров и более 800 сотрудников.» Что же это, как не классически красивая история успеха.

И, по словам Тоомаса Калева, Harmet точно не ограничится 800 сотрудниками. Компания постоянно пополняет штат, и надо признать, что это один из лучших работодателей Эстонии.

Сотрудники Harmet с самым большим стажем работы на старой фабрике. Фото: Рауль Меэ

Сейчас рынок труда переживает интересные времена. Безработица высока, нехватка рабочей силы еще выше. Почему стоит устроиться на работу именно в Harmet?

Мы предлагаем стабильную работу с хорошей зарплатой. Например, в объем продукции этого года уже распродан, а значит, можно не бояться, что работа закончится. У нас каждый может значительно повлиять на размер собственной зарплаты. Работает простая система: чем больше вы делаете, тем больше вам платят.

Сколько обученных и опытных людей вообще имеется на рынке труда?

Мне нравится известное выражение «мы нанимаем не навыки и знания, а желание работать. К Harmet это относится на 100 процентов! Если вы любите работать, вам не о чем беспокоиться. У нас обучают людей различным операциям и компетенциям, если они этого хотят, просто для того, чтобы избавить их от рутины. И в то же время, если кого-то устраивает выполнение единственной операции, это тоже возможно.

Мы постоянно развиваем и обучаем своих сотрудников. Именно поэтому мы предлагаем не только стабильность, но и открытые возможности для развития и карьерного роста. У нас много примеров карьеры внутри компании, например, рост от завода до офиса.

Тоомас Калев, председатель правления Фото: Harmet OÜ

Сколько сотрудников вам сейчас нужно и какого профиля?

Мы хотели бы нанять еще около 100 человек. Очень приветствуются инженеры – потребность в этой профессии не снижается уже много лет. На самом деле сейчас исполняется наша давняя мечта — мы объединились с инжиниринговой фирмой Pluss – так что мы набираем персонал и для нее.

У вас текучесть кадров ниже, чем в среднем по Эстонии. В вашей компании можно зарабатывать больше среднего по Эстонии, но сегодня этого вряд ли достаточно для того, чтобы нанять или удержать хорошего работника. В чем секрет того, что люди, устроившиеся в Хармет, не хотят уходить?

Может быть, дело в том, что мы заботимся о сотрудниках и их семьях? И это не пустые слова. Мы поздравляем тех, у кого прибавление в семье. Поддерживаем материально, когда кто-то теряет близкого. Мы предлагаем скидки на занятия спортом и для сотрудников, и для их детей. Кстати, они с энтузиазмом пользуются этой возможностью!

Мы не забываем ни об одном дне рождения или трудовом юбилее. Последние имеют для нас особое значение, потому что стабильный штат – это цель, к которой мы стремимся. У нас отлично налажена система бонусов и премий, гибкий график работы. Кроме того, мы каждый год награждаем лучшего сотрудника

И все это, конечно, в дополнение к обычному мотивационному пакету?

Конечно! Две недели отпуска летом и две – зимой, совместные мероприятия для сотрудников и их детей. Для нас важна современная и безопасная рабочая среда, охрана труда, каждый работник может ежегодно проходить медосмотр. Разумеется, у нас действует развозка на заводы для работников, предоставляется спецодежда, приятные условия для обеденного перерыва в виде столовой, есть также холодильники и возможность подогреть еду для тех, кто предпочитает брать обед с собой.

Как вы поддерживаете хорошую атмосферу в коллективе?

Мы стремимся к тому, чтобы сотрудникам было приятно общаться друг с другом. У нас никогда не было никакой расовой или националистической ненависти, хотя работают люди разных национальностей.

Кроме того, у нас действует такая отличная система, согласно которой офисные работники на один день отправляются работать на завод. Мы хотим, чтобы люди их разных отделов общались друг с другом, это позволяет видеть вещи с разных точек зрения. Еще я всегда говорю нашим новичкам в офисе: спуститесь в цех и поработайте руками – тогда вы освоите дело в пять раз быстрее, чем если будете целыми днями сидеть за компьютером!

Следовать экологическим принципам сегодня, можно сказать, даже модно. Как обстоят дела с зеленой темой у Harmet?

Для нас это так же важно. Дерево как основной строительный материал выбрано в том числе с экологической точки зрения. Древесина не только действует как «углеродный банк», способствуя борьбе с последствиями изменения климата и глобальным уровнем CO 2 , но и оздоравливает среду для повседневных пользователей наших домов.

Мы следуем концепции устойчивого развития и потому используем на своих заводах солнечную электроэнергию, а также ежегодно сажаем столько деревьев, сколько пошло на производство в прошлом году. Кроме того, мы стараемся избегать ошибок при проектировании, производстве или сборке модульных домов, чтобы заведомо не наносить вред окружающей среде.

Вы пережили трудные времена, росли в лучшие времена. Последние годы были непростыми…

Трудных времен не избежать, но вы можете научиться с ними справляться. Именно поэтому мы всегда стремимся накапливать запасы и нести ответственность за свои действия и обещания.

Мы работаем под прежней торговой маркой, наше руководство составляют все те же люди, мы отвечаем по тем же телефонным номерам – такая стабильность вызывает доверие и у наших партнеров, и у сотрудников.

Harmet ценит своих сотрудников, и наоборот Алексей Уваров сделал в Harmet впечатляющую карьеру. Он пришел на завод 12 лет назад на место разнорабочего, а теперь стал аналитиком цифровых проектов. «За эти 12 лет перед Harmet вставало много задач, на которые я всегда соглашался, чтобы расти самому и максимально помогать компании. За это время предприятие стало для меня вторым домом, и я очень благодарен за предоставленный шанс. Хотелось бы поблагодарить Тыну Кааруса, который однажды назначил меня бригадиром, и Сергея Пихта, который обучал и поддерживал меня в течение шести лет. Команда Harmet чрезвычайно дружелюбна и всегда готова помочь, так что о ней можно говорить только в превосходной степени».

Алексей Уваров, аналитик цифровых проектов Фото: Рауль Меэ