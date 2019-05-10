Эстонии нужно равномерное развитие

Одним из приоритетов правительст­ва должно сейчас стать равномерное развитие Эстонии, считает статистик и демограф Эне-Маргит Тийт.

Эне-Маргит Тийт, статистик и демограф Фото: Арно Миккор

Равномерное развитие можно по-другому это можно назвать региональной политикой, хотя название отнюдь не самое важное.

Заброшенные окраины Эстонии и хиреющие или уже захиревшие малые города – это ведь не неизбежность. Все эти места, в принципе, вполне хорошие для жизни там, красивые и дружелюбные, увы, запустели из-за близорукой оптимизации. Подключение всей Эстонии к хорошо функционирующей транспортной сети, безусловно, важнее, чем бесплатный общественный транспорт, а развитие внутриэстонского быстрого железнодорожного сообщения (на самом деле его восстановление) нужнее, чем Rail Baltic.

При этом важно, что транспортную схему государства надо развивать комплексно, а не в результате данных избирателям какого-то региона предвыборных обещаний (которые тоже следует учитывать) или действий групп поддержки и местных волеизъявлений. Плотность населения маленькой Эстонии известна практически с точностью до одного человека, известны дорожная и железнодорожная сети и их формирование, известны расположение предприятий, их потребность в рабочей силе и возможности обслуживания. Нахождение подходящего решения – куда, что и в какой последовательности строить и обновлять – результат математических упражнений.

В смысле среды обитания малые города и деревни Эстонии представляют собой идеальное место для жизни.

Важно лишь то, чтобы при оптимизации не учитывалась главным образом экономическая выгода, но чтобы первым индикатором было бы благополучие людей. Это значит, что возможнос­ти их передвижения важнее грузоперевозок, что при планировании учреждений образования интересы местных жителей важнее экономических интересов учреждений системы и т.д.

В смысле среды обитания малые города и деревни Эстонии представляют собой идеальное место для жизни современного человека – спокойствием и безопасностью. Целью государства должно стать и превращение их социальной среды (в т.ч. услуг и транспорта) в близкую идеалу. Равномерная заселённость Эстонии важна как с демографической точки зрения, так и с позиции гособороны.

Было бы жаль, если бы слишком большая часть усилий премьер-министр ушла бы на приручение партнёров по коалиции или на замещающую деятельность, такую, как обсуждение или отмена закона о сожительстве (который ведь никому ничего плохого не принесёт).

Эне-Маргит Тийт, статистик и демограф