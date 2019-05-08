Задача номер 1: берегите налогоплательщиков

Первейшей и важнейшей заботой правительства должно быть удержание числа работников частного сектора на нынешнем уровне и при малейшей возможности его увеличение.

Фото: Андрас Кралла

Ведь ни от одного, даже очень хорошего, плана не будет никакого толка, если за ним не стоят работники частного сектора и поступающие от них налоговые средства.

Безработицы в Эстонии почти нет, а показатель занятости самый высокий за все годы. Борьба за рабочую силу оборачивалась в последние годы ростом зарплаты на 7-8% в год. До сих пор предприятиям ещё удавалось удерживаться в этой гонке, но – за счёт прибыли. А это уменьшает их инвес­тиционные возможности.

К сожалению, использование иностранной рабочей силы неизбежно, поскольку идущие у нас демографические процессы особой надежды на другое не дают. При нынешних коэффициентах рождаемости численность населения у нас неуклонно сокращается. Если коэффициент рождаемости равен 1,6, это значит, что одна мать в среднем рожает 0,8 дочерей. За три поколения численность населения уменьшится наполовину. Ситуацию помогает сегодня маскировать увеличение продолжительности жизни, но статистика за год не даёт правдивой картины.

«Исамаа» и EKRE боятся иностранцев как чёрт ладна. При этом забывают, что советская власть кончилась три десятилетия назад.

Иностранцев следует смелее интегрировать в Эстонию. Надо различать, говорим мы о военных беженцах или об экономичес­ких мигрантах. От военных беженцев нет смысла рассчитывать на сколько-нибудь большой прок для решения наших проблем с рабочей силой. Зато он может быть от экономических миг­рантов, которые приезжают, чтобы заработать деньги, и их интеграция могла бы быть значительно эффективнее. С чего начинать – с двухчасовых, двухдневных или двухмесячных курсов – смогут сказать специалисты. Но жаться с такими интеграционными курсами никак нельзя.

Надежда на достижение такой цели пока очень мала. «Исамаа» и EKRE боятся иностранцев как чёрт ладана. При этом забывают, что советская власть кончилась уже три десятилетия назад. По трагической иронии политика националис­тов ведёт к тому, что на высокооплачиваемых должнос­тях неуклонно растёт доля иностранцев, а для местных жителей держат прос­тую и дешёвую работу.

Прежде чем говорить на любые другие темы, надо в первую очередь затронуть вопросы конкурентоспособности предприятий: как обстоят дела с партнёрами предприятий, насколько высоко мы стоим в ценностной цепочке, как предприятия обеспечены основными средствами (без офисных зданий!). Интересно было бы посмотреть, как всё это выглядит на несколько обобщённом уровне, скажем, в сравнении с Финляндией и Швецией.

Боюсь, что увеличение затрат на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу до 1% от ВВП – это будут зря потраченные деньги. Некоторые люди получат работу или более высокую зарплату, но экономике от этого будет мало пользы. Как мы помним, вместе с повышением расходов государства до 1% расходы предприятий должны были вырасти до 2%. Но от этого до сих пор так же далеко как до Луны.

, инвестор