Передовая ДВ: Политические технологии

В конце прошлой недели премьер-министр Эстонии Юри Ратас съездил в США, где вместе с вице-президентом страны Майком Пенсом выпустил совместное заявление «о едином подходе Эстонии и США к обеспечению безопасности сети 5G».

Хотя компания Huawei – одна из главных мишеней Дональда Трампа – в заявлении прямо не упомянута, очевидно, что документ берёт на мушку именно её: Huawei активно подчёркивает свой статус первопроходца в развитии технологии 5G, а США столь же активно пытается запретить другим странам пользоваться технологиями компании при прокладке сети нового поколения. Кроме Эстонии, такую декларацию с США заключила ещё и Польша.