Сланец - это ресурс будущего развития. Понимает ли это правительство Ратаса-Хельме?

Использование горючего сланца в экономике Эстонии является ключевым вопросом, от решения которого зависит не только будущее Ида-Вирумаа, но и всей страны. На мировом топ­ливно-энергетическом рынке сегодня происходят существенные количественные и структурные изменения, пишет доктор экономических наук, депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко.

Николай Дегтяренко Фото: Частный архив

Это связано, в первую очередь, с ограниченными запасами традицион­ных энергоносителей (уголь, газ, нефть), а также увеличением доли альтернативных видов топлива и источников энергии.