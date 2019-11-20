Партнёр SORAINEN: советуем клиентам уходить из Эстонии

Эстонские законы не подходят для компаний, делающих международный бизнес, считает партнёр адвокатской конторы SORAINEN Пауль Кюннап.

Paul Künnap. Фото: Sorainen

Министерство внутренних дел раскритиковало на прошлой неделе законопроект, предлагающий разрешить продавать паи в OÜ без нотариуса, если решение собственников было единогласным. Поскольку позиция МВД была высказана публично, логично публично и на неё ответить.