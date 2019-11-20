Пауль Кюннап • 20 ноября 2019
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Партнёр SORAINEN: советуем клиентам уходить из Эстонии
Эстонские законы не подходят для компаний, делающих международный бизнес, считает партнёр адвокатской конторы SORAINEN Пауль Кюннап.
Министерство внутренних дел раскритиковало на прошлой неделе законопроект, предлагающий разрешить продавать паи в OÜ без нотариуса, если решение собственников было единогласным. Поскольку позиция МВД была высказана публично, логично публично и на неё ответить.
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