Цензура на американских выборах?

В твиттере набирает популярность хэштег #BoycottMSNBC. Это произошло после того, как кандидат в президенты США Эндрю Янг объявил, что не будет появляться на данном популярном демократическом телеканале, пока те в эфире перед ним не извинятся.

MSNBC –американский телеканал, вещающий с демократических позиций. На мой взгляд, он является чистой пропагандой (Fox News наоборот). Целыми днями полоскают Трампа, далеко не всегда имея на это основания. Даже сторонники демократов, хотя и рассчитывают на MSNBC как на канал распространения своих идей, признают, что нейтральным и объективным СМИ здесь и не пахнет.