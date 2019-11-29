Финская «великая отечественная»

30 ноября 2019 года - дата печального исторического юбилея, 80-летия начала Зимней войны СССР против Финляндии. В нынешней России эта война до сих пор считается «незнаменитой», по поэтическому определению Александра Твардовского. Однако для Финляндии она реально стала «великой отечественной», потому что в ней решался вопрос о самом существовании финского независимого государства, пишет колумнист Вадим Штепа.

Вадим Штепа, колумнист Фото: Частный архив

В 1917 году в России победили красные, а в Финляндии белые. И это сделало отношения между двумя странами довольно напряжёнными. Пакт Молотова-Риббентропа 1939 года отнёс Финляндию к «зоне советских интересов». Этот факт очень не любят вспоминать часть нынешних российских историков и пропагандисты, которые привыкли отсчитывать советскую «великую отечественную войну» лишь с 1941 года, а агрессивную политику СССР предыдущих лет игнорируют.