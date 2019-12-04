Как остывающая экономика влияет на рынок коммерческой недвижимости?

Несмотря на признаки охлаждения мировой экономики, экономические показатели первого полугодия 2019 года свидетельствовали о том, что Эстония не плывёт по течению. Тем не менее, нельзя не обращать внимания на влияние внешней среды, потому что они, очевидно, приведут к замедлению роста на рынке коммерческой недвижимости в будущем году.

Моника Мелдо, старший партнёр RE Kinnisvara Фото: Рауль Меэ

Снижение ожиданий роста в 2020 году в связи с ускорением охлаждения экономики оказывает влияние и на рынок коммерческой недвижимости, сдерживая как инициативу девелоперов в возведении новых коммерческих площадей, так и спрос со стороны арендаторов. Сегодня эта тенденция ещё не коснулась рынка офисных площадей.